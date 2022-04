Megtörten vitték az agydaganatban elhunyt énekes koporsóját a The Wanted tagjai

Tom Parker, a The Wanted énekese március 30-án, 33 évesen vesztette el a küzdelmet a rákkal szemben.

Tom Parkert szerdán egy megható temetésen, család és barátok körében helyezték örök nyugalomra zenésztársai Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran és Nathan Sykes. Bár a temetés zártkörű volt, Tom felesége, Kelsey Parker a rajongókat is meghívta, hogy csatlakozzanak a templomba tartó gyászmenethez – írja a PageSix. A temetésen a One Direction korábbi tagja, Liam Payne is tiszteletét tette.

„Szavakkal nem lehet kifejezni, mennyit jelent az a rengeteg szeretet és támogatás, amit tőletek kapunk”

– írta Instagram bejegyzésében Kelsey, akinek két gyermeke született Tom Parkertől, a 2 éves Aurelia és az 1 éves Bodhi.

Tom Parkernél 2020 nyarán állapították meg az agydaganat egyik legagresszívabb formáját. A 33 éves fiatal énekesnek két éve még csak hónapokat jósoltak, mivel állapota sajnos nem tette lehetővé a műtétet és a kemoterápiás kezeléssel is csak az időt tudták húzni a kétszeres apukának. Tom Parker ennek ellenére kitartóan küzdött és rácáfolt az orvosok számításaira. Tomot március elején még Spanyolországban kezelték egy magánkórházban, hogy aztán a kemoterápiás kezelés után csatlakozni tudjon a The Wanted tagjaihoz az új turné további állomásain, de erre sajnos már nem kerülhetett sor.

A fiúbanda 2014-ben visszavonult, de 2021-ben újra összeálltak egy jótékonysági turné erejéig Tom támogatására, a befolyó összeget pedig a daganatos megbetegedésben szenvedők megsegítésére ajánlották fel.