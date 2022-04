Kiszivárgott Ewan McGregor esküvőjének napja

A Star Wars-filmek sztárja napokon belül feleségül veszi 14 évvel fiatalabb kedvesét.

Ewan McGregor to wed 'Fargo' co-star Mary Elizabeth Winstead https://t.co/Bi24XT3u9e pic.twitter.com/tVP2kGTKal — Page Six (@PageSix) April 19, 2022

Ewan McGregor másodjára is oltár elé készül, méghozzá most pénteken – árulta el egy bennfentes a PageSixnek. A jóképű skót színész 22 év házasság után, 2017-ben hagyta el feleségét, miután a Fargo című sorozat forgatásán beleszeretett gyönyörű kolléganőjébe, a férjezett Mary Elizabeth Winsteadbe. A színésznő szinte McGregorral egy időben adta be a válási papírokat a bíróságra.

A párkapcsolati bukkanók után azonban a pár révbe ért, tavaly nyáron megszületett első közös gyermekük, a most tíz hónapos Laurie, aki négy lánygyermek, a 26 éves Clara, a 20 éves Esther, a 20 éves Jamyan és a 11 éves Anouk után az első fia a színésznek.

“Jobban szeretik egymást, mint valaha és az, hogy tavaly megszületett az első közös gyermekük, csak megerősítette a köteléküket”

– mesélte a forrás a lapnak.

A sztárpár legutóbb idén márciusban jelent meg a Producers Guild Awards díjátadón Los Angelesben, Mary kezét pedig egy hatalmas gyémántgyűrű díszítette. Az esküvői hírekkel kapcsolatban megkeresték a pár képviselőit is, de még nem érkezett válasz McGregorék részéről.

Az azonban már biztos, hogy az 51 éves színész a Star Wars-rajongók legnagyobb örömére ismét Obi-Wan Kenobi bőrébe bújik a májusban debütáló Kenobi sorozatban, amiben a címszereplő régi padawanját, az Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensent is visszahozzák a készítők.