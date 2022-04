Emiatt nem romantikázik 20 éve a széles vásznon Julia Roberts

Az Oscar-díjas színésznő kétségtelenül a közkedvelt romantikus vígjátékoknak köszönhetően lett szupersztár. Ugyanakkor közel 20 éve egy szerepre sem mondott igent, mert már ötször meggondolja, hogy mit vállaljon el.

Ez a lépés tudatos döntés volt a színésznő részéről. Egyszerűen azért nem látható romantikus filmekben, mert már nem talál semmit „elég jónak”. Roberts azt nyilatkozta, hogy az emberek nem veszik figyelembe az idő múlását, ő pedig már nem akar romantikus vígjátékokban játszani – nyilatkozta a New York Timesnak.

“Ha olyan forgatókönyvet olvashatnék, mint a “Sztárom a párom” (Notting Hill) című filmé vagy az “Álljon meg a nászmenet!”, ami egy felhőtlen szórakozás volt, akkor elvállalnám”

– mondta Roberts.

Az eltelt húsz év alatt nem volt olyan film, amiben Julia szívesen szerepelt volna. Egészen addig, amíg nem jött vele szembe Ol Parker – Ticket to Paradise című romantikus vígjátékának forgatókönyve. A film egy korosodó elvált házaspárról szól, akik azért utaznak Balira, hogy megakadályozzák lányuk férjhez menetelét. Julia exét nem más alakítja majd, mint George Clooney, így még könnyebb volt rábólintania a szerepre, hiszen a színésszel közeli barátok, ráadásul nem is először forgatnak együtt, gondoljunk csak az Ocean’s-filmekre vagy a Pénzes cápára.

Az interjú során az 54 éves Roberts azt is elmondta, hogy a másik legfőbb ok a családja, ami miatt kétszer is meggondolja, hogy milyen projektbe vágjon bele. Három gyermeke és férje munkabeosztása komoly koordinációt igényel – írja cikkében a Page Six.

„Büszkeséggel tölt el, hogy otthon lehetek a családommal és háziasszonynak tartom magam”

– tette hozzá a színésznő.