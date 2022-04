Orrműtétjei miatt már senki nem ismeri fel a Dirty Dancing sztárját

A Dirty Dancing 1987 óta generációk kedvence. Ebben a filmben vált népszerűvé és lett nemzetközi sztár Jennifer Grey, aki valljuk be, két orrműtétjének köszönhetően igencsak megváltozott.

Jennifer Grey-ben is tudatosult, hogy nagy hibát követett el azzal, hogy az 1987-es ikonikus filmje után két orrplasztikán is átesett, hisz az emberek azóta elmennek mellette az utcán.

A 62 éves színésznő leginkább a Dirty Dancingben nyújtott Frances “Baby” Houseman alakításáról ismert, melyben filmbeli partnere, a néhai Patrick Swayze volt. Jennifer Grey-t akkoriban sokan kritizálták az orra miatt, ennek ellenére nőiességében volt valami báj, amitől más volt, mint a többi nő.

A sikert követően Grey kétszer is megműttette az orrát, amely csaknem teljesen felismerhetetlenné tette a színésznőt. Új életrajzi könyvében, az Out of the Cornerben mesél élményeiről, amelyben felidézi korábbi színésztársával, Swayze-vel való kapcsolatát és azt, hogy az édesanyja által erőltetett orrműtétjei milyen kihatással voltak az életére – olvasható a Mirorr oldalán.

A színésznő így nyilatkozott a mindent megváltoztató orrplasztikájáról:

“Egyik napról a másikra teljesen láthatatlanná váljak. A világ szemében már nem az voltam, mint annak előtte.”

Gray a New York Times-nak mesélte el, hogy anyja és három plasztikai sebész bátorította az orrműtétre. Az orrplasztikának köszönhetően a színésznő megváltozott arca hatással volt karrierjére, nem vártak rá további álomszerepek.

Grey bejelentette, hogy jelenleg a Dirty Dancing folytatásán dolgozik. Állítólag már készül a forgatókönyv – több mint 30 évvel az eredeti megjelenése után. A színésznő azt szeretné, hogy új filmjében a fiatalabb generáció is átélje azt, amit korábban milliók élhettek át az első Dirty Dancing jóvoltából.