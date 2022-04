Gólyahír: kisbabát vár a Grammy-díjas énekesnő

Az angolok arany torkú mezzoszopránja, Josss Stone boldog családanya, aki első gyermekének tavaly adott életet, most pedig boldogan posztolta, hogy úton van a család legújabb tagja.

Boldogságáról számolt be közösségi oldalán az énekesnő Joss Stone, aki sok dicsőséget szerzett már nemzetközi szinten is szülőhazájának. A bársonyos hangú díva 2001-ben, tizennégy évesen robbant be a köztudatba, amikor jelentkezett egy tehetségkutató műsorba. A BBC Star for a Night showműsorában egy Aretha Franklin dalt énekelt, a zsűri pedig nem győzte méltatni a fiatal őstehetséget. Innentől zöld utat kapott.

Csaknem 30 videóban és 23 filmben láthattuk a ”kaméleon” művésznőt, aki az utóbbi időben leginkább a családjára koncentrált, és ahogyan a friss hír is bizonyítja, ez ezután sem lesz másképpen, hiszen Joss ismét várandós.

Az énekesnő, 2020 óta alkot egy párt Cody DaLuz amerikai zenésszel, akitől kislánya, Violet Melissa DaLuz tavaly januárjában született meg.

Joss friss Instagram bejegyzéséből kiderül, hogy egy vetélést is elszenvedett nemrégiben, így most még nagyobb a boldogság, hogy úton van a következő gyermeke.

Az énekesnő nem ismeretlen Magyarországon sem, 2014-ben az európai turnéja keretében Budapesten is fellépett a 100 Tagú Cigányzenekar zenészeivel. Új hangszerelést kapott többek között a Szomorú vasárnap című dal is, amivel a brit sztár azonnal belopta magát a hazai közönség szívébe.