A rappelő Mark Wahlberget saját gyerekei is cikinek tartják

Ma már az egyik legnagyobb hollywoodi sztár, de karrierjét rapperként kezdte, amivel a mai napig sem sikerült lenyűgöznie a gyerekeit.

Mindenkinek el kell indulni valahogy az életben. Van például, aki előbb utcagyerek lesz, akinek meggyűlik a baja a rendőrséggel, aztán rapper és alsónadrág-modell válik belőle, míg évek múltán szorgos munkával be nem verekszi magát a legnagyobb hollywoodi sztárok közé.

Mark Wahlbergnek így fest a zanzásított életrajza, és ő büszke arra, hogy milyen mélyről, milyen magasra jutott, a gyerekei azonban más véleményen vannak. A srácoknak az utcagyerekség talán még menő is lenne, de hogy édesapjuk Marky Mark néven milyen ciki számokat adott elő, azt nem tudják megemészteni. Együttesének, a Marky Mark and the Funky Bunchnak a Good Vibrations volt a legnagyobb slágere, a srácai azonban nem értékelik igazán apjuk örökségét.

A színész most új filmje, a Father Stu kapcsán vendégeskedett az The Ellen DeGeneres Show-ban, ahol rapper korszakáról nosztalgiázott, amivel a gyerekei előtt továbbra sem tud felvágni.

“Látták néhány klipemet, de nagyon gáznak tartják. Ennél már csak az lenne kínosabb, ha az alsónacis képeimet is meglátnák”

– mondta Wahlberg.

Feleségétől, Rhea Durhamtől született gyermekei, a 18 éves Ella, a 16 éves Michael, a 13 éves Brendan, és a 12 éves Grace egyébként mostanában semmitől nincsenek elájulva, amit Mark csinál.

“A fiam, Michael most lett 16, de szerinte minden kínos, amit csinálok. A legtöbben úgy vannak a dolgaimmal, hogy de menő, ő szerinte viszont uncsi. Legutóbb a fiam és a lányom elmentek megnézni az Uncharted című filmem, azzal az volt a gondjuk, hogy nem én játszottam a főszerepet.”

Mark Imádja a gyermekeit, de azt magának is be kellett vallania, hogy sosem ők lesznek a legnagyobb rajongói.