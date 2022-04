Megúszta a börtönt a molesztálással vádolt hollywoodi filmsztár

Három évvel az őrizetbe vétele után az 54 éves Oscar-díjas színész azt is elismerte egy vádalku keretében, hogy 2018-ban és 2019-ben fogdosott két másik nőt – közölte szerdán ügyvédje, Frank Rothman.

Egy New York-i bíróság előtt szerdán Gooding egyúttal bocsánatot kért összes esetleges múltbéli “helytelen” viselkedéséért. Azt hangoztatta, hogy hírességként soha senkinek nem akart ártani.

Az alku részeként a színésznek további fél évig folytatnia kell egy jó magaviseletre tanító, 2019-ben kezdett kurzust, és ha annak végéig nem keveredik bajba, olyan enyhébb vétséggel vádolhatják majd meg, amelynek következményeként nem lesz büntetett előéletű.

Cuba Gooding Jr pleads guilty to forcibly touching a woman in New York club https://t.co/QEXRvmvExG

— Guardian news (@guardiannews) April 13, 2022