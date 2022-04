Kaley Cuoco szerelmi életéről vallott – összeköltözött kollégájával

Az Agymenők szőke szépsége, aki alig pár hónapja jelentette be, hogy elválik második férjétől is, készen áll új fejezetet nyitni a szerelemben.

A 36 éves színésznőnek minden igyekezete ellenére még nem sikerült megtalálnia az igazit. Mindkét házassága három évig tartott. Tavaly szeptemberben legutóbbi férjétől, Karl Cook-tól való válásától volt visszhangos a sajtó.

Kaley legfrissebb interjújában árulta el, hogy újra randizni kezdett, de a legtöbb idejét továbbra is kutyáival és barátaival tölti. A színésznő különösen jó kapcsolatot alakított ki egyik kollégájával, A légikísérő című sorozatból ismert Zosia Mammettel – írja a Just Jared.

„Most együtt lakunk. Zosia férje (Evan Jonigkeit) elengedte hozzám néhány hétre. Jelenleg nagyon élvezem, hogy a barátaimmal lehetek, ez egy nagyon különleges időszak nekem”

– mesélte Cuoco, aki bár eddig nem volt túl szerencsés a szerelemben, továbbra is derülátó.

A légikísérő második évada április 21-én debütál az HBO Maxon. Főhősnőnk Cassie Bowden (Kaley Cuoco) légikísérőként dolgozik és nem titkoltan problémája van az alkohollal. Az első évadban egy gyilkosság kellős közepén találja magát, de nem sok mindenre emlékszik a görbe este után. Az előzeteseknek hála, már azt is tudjuk, mire számíthatunk a második évadban. Cassie józan életet kezd Los Angelesben, továbbra is légikísérőként, azonban szabadidejében a CIA ügynökeként dolgozik másodállásban. Egy tengerentúli munka során ismét szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, újabb nemzetközi intrikába keveredik, és az alkohol is megkísérti őt.