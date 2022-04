Bátor tűzoltók mentették ki a porig égett lagziról a tortát

Korábban már kétszer is elhalasztotta esküvőjét az angliai Bristolban élő James Leggett és Amy Heath. Eredetileg 2020 augusztusára tervezték a házasságkötést, majd 2021 áprilisára ütemezték át a szertartást, de a COVID-19 világjárvány miatt egyszer sem tudtak örök hűséget fogadni – olvasható a People Magazin cikkében.

James és Amy ezek után sem adta fel és a We The Curious tudományos és művészeti központban végre megrendezték a várva várt esküvőjüket. Sajnos ezúttal sem jártak sikerrel, ugyanis tűz ütött ki a helyszínen.

Leggett a Twitteren közölte, hogy a tűz miatt ismét kénytelenek lemondani a lagzit.

'Caring' Firefighters Save Wedding Cake After Venue Catches Fire in Couple's Third Failed Attempt to Marry https://t.co/1pueQsQ8J5

