Történelmi meglepetéssel készülnek II. Erzsébet uralkodásának évfordulójára

A Sotheby’s londoni központjának tárlatán mind a hét megkoronázott brit királynő portréja látható. Köztük szerepel Andy Warhol II. Erzsébetet megörökítő 1985-ös pop-art nyomata a művész Reigning Queens-sorozatából, amely kék tónusban ábrázolja a jelenlegi uralkodót az ezüstjubileum alkalmából kiadott hivatalos fotó alapján, és I. Erzsébet híres Armada-portréja.

A május 28. és június 15. között látogatható kiállításon ezen kívül I. Mária, II. Mária, Anna királynő, Viktória királynő és Mária skót királynő portréi is megtekinthetők.

A történelmi képek mellett 40 káprázatos, brit és európai királyi udvarokból származó nemesi és arisztokrata tiara lesz látható – sok közülük először. A különleges darabok közé tartozik a Van Cleef & Arpels 1960-as évekbeli, türkizzel és gyémánttal díszített tiarája.

A kiállítás az aukciósház jubileumi művészeti fesztiváljának része, amelyet a királynő 70 évvel ezelőtti trónra lépését ünneplő, egy hónapon át tartó rendezvénysorozatban tartanak meg.

Did you know that when she was a Princess, Her Majesty joined the Auxiliary Territorial Service in 1945, becoming the first Royal to join the Armed Services as a full-time active member? #QueenElizabeth #PJCountdown #PlatinumJubileePageant #70YearsCelebration pic.twitter.com/mGucXbOCIg

— Platinum Jubilee Pageant (@Jubilee_Pageant) April 6, 2022