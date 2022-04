Lindsay Lohan is babát vár? A rajongól meg vannak róla győződve

A színésznő egyik legfrissebb fotóját látva azonnal megindultak a találgatások.

Britney Spears a napokban jelentette be, hogy harmadik gyermekével várandós, és most úgy hírlik, hogy az Apád-anyád idejöjjön sztárja is hamarosan anyai örömök elé nézhet – írja a Mirror.

Lindsay november végén egy méretes gyémánttal az ujján jelentette be, hogy férjhez megy. A jobb napokat látott színésznő két éve alkot egy párt Bader Shammasszal, akivel Dubajban ismerkedett meg. A férfi a Credit Suisse bank alelnök helyettese, komoly állása miatt pedig nem is szerepelt Lohan közösségi oldalain, kapcsolatukat igyekeztek a radar alatt tartani.

A jegyespár picit megkésve ugyan, de március végén megtartotta az eljegyzési ünnepséget, amiről a színésznő egy fotót is megosztott az Instagramon. A bejegyzés alá sorra gyűltek a gratuláló kommentek, majd egyre többen kezdték kérdezgetni a hozzászólások között, hogy Lohan vajon gyermeket vár-e?

Mivel a fotón szerelmével mindketten fekete ruhát viselnek, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy amit látunk, az valóban egy babapocak-e. A színésznő azonban az összes terhességgel kapcsolatos kommentet bekedvelte, ezért a rajongók meg vannak róla győződve, hogy spekulációjuk igaznak bizonyult.

Lindsay egyelőre még nem tett hivatalos bejelentést állítólagos gyermekvárásával kapcsolatban és képviselője sem reagált a megkeresésekre.