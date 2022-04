Ben Affleck nem vitte túlzásba a lánykérést, J. Lo mindenről beszámolt

A nagy nap szimpla volt, de annál romantikusabb.

Jennifer Lopez Details Ben Affleck's 'Bubble Bath' Proposal: 'Tears Were Coming Down My Face' https://t.co/NsFtO1mujM — People (@people) April 12, 2022

Jennifer Lopez és Ben Affleck rá a bizonyíték, hogy a “felmelegített káposzta” is lehet ugyanolyan jó. A Bennifer néven becézett páros tagjai a 2000-es évek amerikai szórakoztatóiparának meghatározó alakjai voltak, el is jegyezték egymást, aztán szétváltak útjaik. Most azonban ismét belevágnak, Ben ugyanis a múlt héten újra megkérte Jennifer kezét.

A nagy pillanatról eddig nem sokat lehetett tudni, az énekesnő azonban a legnagyobb rajongóinak küldött On the JLo hírlevelében elárulta, hogy Ben nem csapott nagy feneket a dolognak, kivéve persze a 8,5 karátos zöld gyémánt gyűrűt.

“Épp a kedvenc helyemen, a habfürdővel teli kádamban voltam, amikor térdre ereszkedett, és megkérte a kezemet. Csak néztem az egyszerre mosolygó és könnyes szemébe, és próbáltam realizálni, hogy közel 20 év után, most újra megtörténik. Elakadt a szavam, de persze igent mondtam. Nem volt puccparádé, mégis ez volt a legromantikusabb pillanat. Csak egy átlagos szombati nap otthon, amikor a szerelmeddel megígéritek egymásnak, hogy örökké gondoskodni fogtok a másikról”

– olvasható a Jennifer által summázott lánykérési sztori.

(Fotó: MTI/EPA/ETTORE FERRARI)

A szikrázó gyűrűt is megmutatta a menyasszony, mely az ékszerészeket is lenyűgözte, olyannyira különleges és ritka. Ben 20 évvel ezelőtt egy 6,1 karátos rózsaszín gyémánttal kérte meg az énekesnő kezét, amiről J. Lo akkoriban úgy mesélt, mint „a legcsodálatosabb dolog, amit valaha látott”. Nos, a zöld gyémánt biztosan felülmúlta a korábbi gyűrűt, hiszen Lopez számára a zöld szín mindig is nagy jelentőséggel bírt.

Jennifer Lopez háromszor volt férjnél, legutóbbi házasságából Marc Anthony énekessel két gyereke született, Emme és Max.