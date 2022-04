A szerelemért feladta a koronát, most új karrierbe kezdett Mako hercegnő

New Yorkban kezdett új élet Mako egykori japán hercegnő és választottja Kei Komoro. A házaspárnak lakást kellett keresnie és keményen dolgoznia, miután elhagyták Japánt. A volt hercegnő azzal a döntésével, hogy közembert szeret, örökre megváltoztatta a saját és a férje életét. A királyi palotából el kellett költöznie, lemondania uralkodói rangjáról és arról a luxusról, amiben élt, mint a császár unokahúga.

Mako hercegnő, a japán császár unokája és Komuro Kei, Mako vőlegénye az eljegyzésükről nyilatkozik a sajtó képviselőinek Tokióban 2017. szeptember 3-án. A 25 éves Mako hercegnő és a vele egykorú Komuro a tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetem diákjaként találkozott egymással. Akihito császár első unokája lemond nemesi rangjáról azért, hogy férjhez mehessen vőlegényéhez, aki közember. (MTI/EPA/AP pool/Kambajasi Sizuo)

Polgári nevén immár Komuro Makora nehéz idők járnak, minden bizonnyal könnyebb lett volna a közös az életük, ha nem mondanak le az úgynevezett ”lelépési illetményről”, amelyet a japán kormány utalt volna át a bankszámlájukra. Ennek összege 1,3 millió dollár, azaz nagyjából 420 millió forint, de a lehetőség már elúszott. A kifizetést hagyományosan azoknak a nőknek ajánlják fel, akik az uralkodói család tagjai és házasságkötésük után elveszítik királyi státuszukat, és így maguk is közredűvé válnak.

A volt hercegnő párjáról már megírták az újságok, hogy egy ideje New Yorkban él, ahol egy ügyvédi irodában dolgozik és csak az esküvő miatt utazott haza, Japánba. A tavaly októberi házasságkötésük szűk körben zajlott, a média kizárásával. A helyi sajtó élőben közvetítette a rangjától megfosztott hercegnő távozását, ami után ő és férje meg is kezdték közös életéküket New Yorkban.

After giving up her royal titles to marry her college boyfriend, Japan's former princess Mako Komuro has found a new job at the Metropolitan Museum of Art in New York. 👏https://t.co/oFA2fNVFnO — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) April 13, 2022

Sokat nem hallani a szerelemesekről azóta, most azonban a People magazin megtudta, hogy Mako is megkezdte karrierjének építését, méghozzá nem is akárhol. Jelenleg a világhírű Metropolitan Museum of Art kurátorainak segít.

A fiatal nő a Nemzetközi Keresztény Egyetemen művészeti és kulturális örökség szakon végzett. Emellett művészettörténetet is hallgatott a Skóciai Edinburgh-i Egyetemen, mielőtt 2016-ban mesterdiplomát szerzett múzeum -és galériatudományból a Leicesteri Egyetemen. Pár éve a Tokiói Egyetemi Múzeum különleges kutatójaként szerzett tapasztalatot, melyeknek nagy hasznát veszi most New Yorkban is.

“Remek munkaerő, gyakorlott és kitartó” – nyilatkozta róla egy kollégája az amerikai People magazinnak.

A Japan Times szerint Mako önkéntesként dolgozik a Met-nél, ahol a múzeum ázsiai művészeti gyűjteményében dolgozik és már részt vett egy festményekből álló kiállítás előkészítésében, amelyet egy 13. századi szerzetes élete ihletett, aki Japánba utazott és elhozta a buddhizmust a szigetországba.