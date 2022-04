Mick Jagger 28 éves exbarátnőjével randizik Al Pacino

A sebhelyesarcú 81 éve sztárját és vacsorapartnerét lesifotósok csípték el Kaliforniában egy olasz étterem bejárata előtt.

Al Pacino, 81 grabs dinner with Mick Jagger's ex-girlfriend Noor Alfallah, 28, in Venice https://t.co/OsE4PNmDSE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 11, 2022

Noor Alfallah neve valószínűleg senkinek nem mond semmit, kivéve Hollywood aggastyán-korosztályának. A lány 23 évesen került először a címlapokra, amikor kiderült, hogy titkos viszonyt folytat a Rolling Stones frontemberével, Mick Jaggerrel, aki komoly kapcsolatban élt a balett táncos Melanie Hamrickkel.

A fiatal nő nem horgonyzott le a rocksztár mellett, inkább egyenesen átnyargalt Hollywood egykori aranyifjához, Clint Eastwoodhoz. Noort és az akkor 89 éves színészt többször látták együtt vacsorázni és kézen fogva sétálni az utcán.

A korábbi randipartnereinek sémáját nem megtörve a 28 éves nőt, aki magát televíziós producerként aposztrofálja, most a legendás Al Pacino társaságában csípték el – írja a PageSix.

A Keresztapa sztárja barátai, köztük Jason Momoa társaságában ült be a Felix Trattoria in Venice nevű étterembe. Ez önmagában még nem elég indok, hogy azt feltételezzük több is van a színész és a hölgy között puszta barátságnál, az est végén azonban együtt távoztak az étteremből Al Pacino autójával és meg sem álltak a színész otthonáig.