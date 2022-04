Brooklyn Beckham felvette dúsgazdag felesége vezetéknevét

A sztárfocistának hála, a Beckham-név is világhírű, de az Államokban többet nyom a latba, ha az igazolványodon szerepel, hogy Peltz.

A hétvégén lezajlott az év legjobban várt esküvője. David Beckham nagyfia, Brooklyn és Nicola Peltz örök hűséget fogadott egymásnak a floridai Palm Beachen. Brooklyn kifejezetten jól választott, hiszen felsége nemcsak mesésen szép, de mesésen gazdag is, milliárdos befektető édesapjának hála.

Mivel az ifjú gerlepár az Egyesült Államokban készül letelepedni, hogy közel legyenek Nicola szüleihez, Brooklynnak gondoskodnia kellett arról, hogy neve kellő befolyással bírjon szülőföldjétől, Angliától távol is. Így esett, hogy a 23 éves fiatal hivatalosan is Brooklyn Joseph Peltz Beckhamre változtatta a nevét az esküvő után, azt viszont egyelőre még nem tudni, hogy Nicola is megtette-e ezt a gesztust férje irányába – írja a PageSix.

Az ara egy gyönyörű Valentino ruhában sétált az oltárhoz, amit egy csipkemintás fátyollal párosított, Brooklyn pedig egy Dior öltönyben várta. A virághordó koszorúslány szerepét Beckhamék legkisebb gyermekére, a 10 éves Harperre osztották.

Az esküvőt és az azt követő lagzit nem aprózták el, állítólag 350 millió fontra, közel 1,3 milliárd forintra rúgtak a költségek, de a népes vendégseregnek kijárt a korlátlan szórakozás.

A szórakoztatóipar világhírű csillagai, sportemberek, politikusok és tehetős üzletemberek szerepeltek a meghívottak listáján. Brooklyn Beckham keresztapja, Elton John azonban turnéja miatt nem tudott részt venni a jeles eseményen. A zenét Snoop Doog szolgáltatta, a kifogástalan menüről pedig Gordon Ramsay gondoskodott.

A hírességek körét tovább erősítette Eva Longoria, Nicole Richie, Gigi Hadid, a teljes Spice Girls, a Williams-nővérek és még sokan mások, de a pletykák ellenére Harry herceg és Meghan hercegné nem vettek részt az esküvőn.

Egy bennfentes szerint, a sussexi pár nem is volt a meghívottak között, ellenben Vilmossal és Katalinnal, akik bár el voltak ragadtatva az invitálástól, dolgos teendőikre hivatkozva visszamondták.

A fiatalok jelenleg egy Beverly Hills-i ingatlanban laknak, amit tavaly vettek 10,5 millió dollárért. A 7700 négyzetméteres otthonban öt hálószoba, öt fürdőszoba van, így minden luxusigényt kielégít. A házasságkötés után a pár Floridába költözik, vélhetően Nicola szüleinek közelsége miatt.