Tom Cruise arra használta hírnevét, hogy beutazhassa a világot

A színész gyerekkori álma vált valóra, amikor marketingkörútjai során ellátogathatott Hongkongba, Kalkuttába és még számos országba.

A cannes-i filmfesztivál igazgatója, Thierry Frémaux régóta szerette volna, ha az idei, 75. alkalommal megrendezésre kerülő eseményen mutatják be először Tom Cruise várva várt filmjét, a Top Gun: Mavericket. Álma teljesül, olyannyira, hogy a sztár is tiszteletét teszi a jeles eseményen, miközben retrospektív vetítéssorozaton tekinthetők meg sikerekben gazdag pályafutásának legjobb produkciói. Cruise utoljára 30 éve jelent meg a fesztiválon, akkor Túl az Óperencián című filmjét mutatták be.

A színész-producer tíz éve a Playboynak adott interjújában árulta el, miért szereti saját maga népszerűsíteni a filmjeit a világ bármelyik pontján. Nem túl tehetős családban nőtt fel, nem tudtak utazni, ezért Cruise filmsztárként pótolta be a lemaradást, és járta be az egész planétát sajtókörútjain.

Kezdetben nyomást kellett gyakorolnia a stúdiókra, amelyek az amerikai bevételekre koncentráltak, és nem értették, Cruise miért akar Hongkongban meg Kalkuttában pacsizni a rajongókkal. Aztán amikor a külföldi bevételek kezdték meghaladni a hazaiakat, a stúdiók rájöttek, érdemes pénzt fektetni a marketingkörutakba. Cruise így lett globális szupersztár, és azóta számos hollywoodi húzónév követte a példáját.