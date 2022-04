Mark Wahlberg háza saját vízeséssel és gyógyfürdővel keresi új gazdáját

Mark Wahlberg potom 8,75 millió dollárért árulja kacsalábon forgó otthonát. Szomszédainak névsora parádés: Denzel Washington, Sylvester Stallone, Justin Bieber, Eddie Murphy és Samuel L. Jackson, hogy csak néhányat említsünk közülük, akikkel már nem futhat össze nap, mint nap az Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt sztár, mert elköltözik.

Inside Mark Wahlberg’s Beverly Hills mansion on sale for a hefty $87.5M https://t.co/5QulLzTkoJ — Super News USA (@SahilRa85851177) April 7, 2022

Elég csak a közösségi médiában közzétett videókat és fotókat nézegetni, hogy mi is lássuk, mennyi emlék kapcsolódik a filmsztár életében ehhez az ingatlanhoz. Vélhetően nem volt egyszerű azt a döntést meghozni, hogy közel 90 millió dollárért, közel 30 milliárd forintért eladják az ingatlant. Ráadásul a The New York Post úgy tudja, hogy Wahlberg az elmúlt néhány évet azzal töltötte, hogy tökéletesítse és testre szabja az otthonát.

Nem is így tervezte 13 évvel ezelőtt, amikor egy elhagyatott földterületet vásárolt, és nagyon komoly munkálatokba kezdett. Ebben voltak segítői is: Richard Landry építész és cége, a Landry Design Group, akik gigászi munkát végeztek, hogy ez a lakatlan terület virágzó oázissá váljon. A semmiből épített családi komplexumban mindenből sok van, például 12 hálószoba és 20 fürdőszoba.

A 267.335 négyzetméteres telek, a Mulholland Drive mentén van egy pazar kilátással kecsegtető kanyonban, a North Beverly Park szomszédságában található – írja a Daily Mail.

A hely befektetői szemmel nézve is kiemelt ranggal bír, aki itt vesz házat, az igazán gazdagnak mondható az ingatlankereskedők szerint. A terület Calabasas és Beverly Hills között terül el. A terület domborzata lehetővé tette egy golfpályája építését. Ez a luxus sportlétesítmény jelentősen megnövelte az ingatlan értékét.

Az ingatlanbecslők szerint a villa a legjobbkor került a piacra, tetemes haszonnal lehetett túladni rajta. Szó szerint ez a Los Angeles-i luxus – írja a TMZ amerikai szórakoztató hírekre szakosodott portál.

Van benne egy minden olvasói igényt kielégítő könyvtár, tanulószoba, vízesés, medence, barlang, teniszpálya, kosárlabdapálya, privát gyógyfürdő, 5000 palacknak helyet adó borospince, teljesen felszerelt edzőterem, filmvetítőterem és még külön ingatlanok is vannak, amelyben például a vendégeket lehet elszállásolni, vagy akár ki is adható.