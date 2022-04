Kínzásnak élte meg új filmje forgatását Nicole Kidman

A színésznőnek és kollégáinak brutális körülmények között kellett helytállnia Az Északi forgatásán.

Szigorú korhatáros besorolást kapott Amerikában Az Északi című film, de hát nem is lehet kevesebbet elvárni egy viking bosszúdrámától, amely a tizedik században játszódik. Robert Eggers rendező most is nagyon komolyan vette, hogy mindent a maga természetességében kell bemutatni, amiről két korábbi, egekig magasztalt filmje, A boszorkány és A világítótorony is tanúskodik.

A külső jeleneteket Izland helyett Észak-Íroszágban vették fel, épp olyan kopár és mostoha vidéken, amilyet a történet megkíván. A színészek ujjongtak, hogy fél napokat ázni-fázni lehet munka közben: az egyik főszereplő, Nicole Kidman lelkedezett, milyen örömtelien borzasztó volt a forgatás, most pedig a másik sztár, Anya Taylor-Joy mesélte ujjongva, hogy majd szétfagyott, mire egy-egy jelenetet sikerült fölvenni. A színésznő sokszor vacogva, rongyokat viselve játszott, miközben körülötte a stáb tagjai télikabátban is dideregtek.

„Iszonyúan néztem ki, és hangosan kattogott a fogam. A kaszkadőr srácok aggódva kérdezték, hogy kivegyenek-e már a vízből. Mondtam, hogy dehogy, hiszen ez csodálatos. A természet lágy ölén forgatunk, így készül a művészet.”

Ahogy közeleg a film bemutatója, egyre több dolog derül ki a véres viking eposzról, ami az idei év nagy mozis szenzációjának ígérkezik. Az új információk részben a rendező-forgatókönyvíró, Robert Eggers szíves közlékenységének köszönhetők, aki a minap érdekes dolgokat árult el. Például azt, hogy a főhőst, a bosszúálló viking herceget (Alexander Skarsgård) nem véletlenül hívják Amleth-nek, ugyans a sztori ugyanazon skandináv eposz alapján készült, amelyből Shakespeare a Hamletet írta. Eggers mindenkit biztosít arról, hogy most igazi vikingeket fogunk látni.

„A nézők azt hiszik, ismerik az ősi skandináv harcosokat, mert látták az 1958-as Vikingeket Kirk Douglasszel a főszerepben, amiben rajzfilmekből szalajtott férfiak tomboltak szarvakkal díszített sisakban. Vagy megnézték a tévésorozatokat, ahol meg úgy néznek ki a vikingek, mintha sci-fikből kölcsönzött rocksztárok lennének. Mi valami egészen mást csináltunk.”

A skandináv misztikummal átitatott film hatalmas sztárparádét vonultat fel – Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke –, a hab a tortán pedig a vásznon régen látott énekesnő, Björk.