Fantasztikusan fest bikiniben 45 kilós fogyása után az énekesnő

A kétezres évek szőke bombázója az utóbbi években köztudottan küszködött kilóival. Tavaly novemberben egy 2017-ben készült fotót osztott meg magáról az Instagramon, amin szinte teljesen felismerhetetlen volt.

A háromgyermekes édesanya minden egyes terhességénél közel ötven kilót hízott és a szülés után mindannyiszor azon volt, hogy letornázza magáról, de utolsó, három évvel ezelőtti várandóssága végén már nem reménykedett benne, hogy még egyszer menni fog neki a fogyókúra – írja a PageSix.

„Harmadjára is sikerült leadnom 45 kilót. Sosem gondoltam volna, hogy ez a pillanat megtörténhet, de most itt állok bikiniben és büszkébb nem is lehetnék magamara”