Ennek a hollywoodi étrendnek köszönheti bomba alakját Megan Fox

A 36 éves amerikai modell és színésznő mindig is ügyelt az alakjára, pedig kevesen tudják róla, hogy most is testképzavarral küzd. Talán emiatt sem képes lazítani, és ha már csak két kiló felszalad, azonnal koplalni kezd. Erről még nem szívesen beszél. Sok minden másról azonban igen. Az amerikai Radio.com-nak Machine Gun Kelly, aki Megan Fox vőlegénye, annyit megerősített a riporternek, hogy kedvese egyáltalán nem fogyaszt glutén,t és hogy szinte már kínosan ügyel az étkezéseire.

Azért a dolgok nem maguktól „mennek”, az eredményhez ráerősít a világ egyik legjobb személyi edzőjével, Harley Pasternakkal, aki nem csak a napi edzéstervét írja elő a szépséges színésznőnek, de arról is listákat küld, hogy mikor és mit szabad ennie, sőt az ételek és az alapanyagok párosítása is szent.

A sztáredző Harley szinte minden fórumon hangoztatja, hogy enni minden egyes napszakban kell, de nem túl sokat, Megan hallgat rá.

Nézzük a különleges étrendet, amelyet az „eat this”speciális táplálkozásra szakosodott oldal is közölt a sztár étrendjével kapcsolatban.

Reggeli

A színésznő szerint a legfontosabb, hogy a napunk hogyan indul, ezért a bőséges reggeli számára kihagyhatatlan. Általában tojásfehérjét, mandulát vagy zabkását eszik. A mandula 6 gramm növényi fehérjét, a tojás nagyjából 4 grammot tartalmaz, vagyis elegendő adagot ahhoz, hogy néhány órán keresztül megmaradjon a jóllakottság érzése. A mandula emellett E-vitamint és riboflavint is tartalmaz, ami az energia hasznosításában vesz részt .

„Ügyfeleimmel a fehérjékre, a rostokra és az egészséges zsírokra koncentrálunk”– mondta Megan személyi edzője az Insiderben megjelent interjúban. A színésznő korábban elárulta, hogy nem iszik alkoholt és energiaitalt sem, az egyetlen szenvedélye a kávé, de ebből is csak egyszer bűnözik a nap folyamán, a reggeli után.

Ebéd

A modell a könnyű ételekre szavaz! A csirke- és a lazacsaláta pont ilyen ételek, amelyek ráadásul Meg kedvencei is. A sztáredző szerint a húsnak nem szabad nagyobbnak lennie, mint a tányér és a salátának is kell rajta helyet hagyni, csak ekkor beszélhetünk ideális arányokról. Harley Pasternak szerint tilos a boltban kapható önteteket használni, mert egyáltalán nem egészségesek, helyette almaecetet vagy olívaolajat érdemes kipróbálni.

Vacsora

A színésznő választottja Machine Gun Kelly él-hal a sajtburgerért, ő azonban egészségesebb ételekért lelkesedik, de ez nem okoz gondot közöttük, mindenki azt eszik, amit akar. Meg rajong a lazacért, így ha este elérkezik a vacsoraidő, akkor hódol ennek a szenvedélyének. Gyakran fogyaszt lazac sashimit, uborkasalátát és miso levest és egy kis edamame szójababot.

Egészséges nasi

A csinos színésznő még azt is tűpontosan megtervezi, mikor, miből mennyit nassol. Délelőtt, a reggeli és az ebéd között, illetve ebéd és vacsi között is szokott valami finom harapnivaló után nézni, de ez nem lehet akármi. Nincs chips és a hagyományos értelemben vett csoki, csak ezek egészséges alternatívái. Megan szereti a vörösbogyós gyümölcsökből készíthető turmixokat, smoothie-kat, amit chai teával, fehérjeporral és különböző növényi tejekkel szokott megspékelni. Nem fogyaszt sok szénhidrátot, a gyümölcsökre szavaz.