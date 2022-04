Kate Beckinsale miatt magyarázkodik Jason Momoa

Szemtanúk és lesifotók bizonyították Jason Momoa és Kate Beckinsale egymás iránti vonzalmát. Az Oscar utóbulin le sem tudták venni a szemüket a másikról, meghitten sugdolóztak, csillogó szemekkel mosolyogtak egymásra és később a színész Kate vállára terítette a kabátját.

– fogalmazott az egyik szemtanú.

Momoa a minap a Rohammentő premierjén vett részt Los Angelesben, a vörös szőnyeg szélén tolongó újságírók pedig nem tudták megállni, hogy ne kérdezzenek rá a színész és Kate Beckinsale közötti kapcsolatra – írja a Just Jared.

Jason Momoa is speaking to those viral photos of him and Kate Beckinsale where they were apparently getting "flirty" at an Oscars after party https://t.co/5m2ZDpzDwv

— JustJared.com (@JustJared) April 5, 2022