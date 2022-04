Élete legfájdalmasabb emlékéről vallott Béres Alexandra

Béres Alexandra a Család-barát stúdiójában mutatta meg élete meghatározó pillanataihoz kötődő fotóit, köztük kiskori képét, amely „elindította” őt a sportolói pályán. De a boldog családi felvételek között imádott édesanyjáról is mesélt, hogy milyen fájdalmas még mindig hiánya.

A szívéhez közel álló képek bemutatását egy kiskori felvétellel kezdte Béres Alexandra.



„Azért választottam ezt a képet, mert itt látszik, hogy gyerekként milyen nagy pocakom volt. Azért vittek el szüleim sportolni, hogy megerősödjön a hasfalam” – mesélte.

Ettől kezdve a sport fontos szerepet játszott az életében. Először tornázni kezdett és sikereket ért el ritmikus sportgimnasztikában, majd jött a fitnesz. E pálya megkoronázása volt, mikor a világbajnoki trófeát átvehette, ráadásul Arnold Schwarzeneggertől. Ezt a képet is láthatták a Duna délelőtti magazinműsorának nézői. A sportoló ezt követően curlingben is eredményesen szerepelt.



„A lehető legnagyobb szerelem volt az életemben, az első pillanatától az utolsóig nagyon érdekes logikai játék ez, ami persze sportértékkel is bír” – mesélte Béres Alexandra, aki családi képeket is hozott.

A nézők láthatták szüleit fiatalon, majd férjét, akivel már 25 éve élnek boldogan együtt, valamint testvérét is. Ennek kapcsán hangsúlyozta a szoros kötelékek fontosságát, vallja, hogy a szerető család szerinte mindennek a kiindulópontja. Egy szomorú emléket is felidézett, édesanyja elvesztését.

„Életem legfájdalmasabb pontja, hogy két és fél évvel ezelőtt elvesztettem őt. Ez az egyetlen olyan dolog az életemben, amivel nem tudok mit kezdeni”

– vallotta be Béres Alexandra.

