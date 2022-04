Egy interjúból derült ki, hogy Joaquin Phoenixnek felesége van

Joaquin Phoenixnek és Rooney Marának már van egy közös gyermeke, meglehetősen régóta ismerik és szeretik is egymást, ám azt, hogy időközben összekötötték, az életüket nem igazán verték nagydobra.

Egy nagyon érzékeny férfi, aki végre igazán szerelmes. Joaquin Rafael Phoenix és Rooney Mara először 2013-ban játszott együtt A nő című filmben, azonban nem kezdtek el azonnal randevúzni. Öt évvel később a Mária Magdolna forgatásán azonban világossá vált számukra, hogy erős vonzalom van közöttünk. Kapcsolatukat három évig sikeresen titokban tartották, így aztán nem is meglepő, hogy esküvőjükről is utóbb szereztek most tudomást a rajongók.

A színész nemrégiben a Hello magazinnak mesélt a BAFTA-díjra jelölt C’mon című filmjéről, melynek kapcsán elárulta, hogy sok más mellett a 36 éves Rooney volt az, aki arra ösztönözte, hogy vállalja el a szerepet.

„A rendező meghívott a házába és elkezdtünk arról beszélgetni, miért velem akarja elkészíteni ezt a filmet. Végül meghallgattam a feleségemet, akinek mindig igaza van, és beleegyeztem”

– ekkor ütötte meg a riporter fülét a feleségem szó, de arról, mikor is volt az esküvő, további részleteket nem volt hajlandó elárulni a sztár.

Joaquin és Rooney közös gyermeke, River 2020 szeptemberében született. A kisfiú az édesapja 1993-ban tragikus körülmények között meghalt bátyja nevét kapta. Phoenix ezzel tiszteleg a 23 évesen drogtúladagolásban elhunyt testvére előtt.