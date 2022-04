Egykor férfiak hevertek a lábai előtt, most a hideg rázza Madonnától az embert

Nemcsak a rajongók, gyerekei is aggódnak Madonnáért. A díva bizarr képeket és videókat oszt meg folyamatosan magáról. Kora előre haladtával megpróbál minden eszközt bevetni, hogyha csak néhány percre is, de visszafiatalodjon.

Madonna's bizarre pre-Grammys TikTok video sparks more fan concernhttps://t.co/3U83vSTHee pic.twitter.com/FLW1wsNojw — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) April 4, 2022

Nincs mit szépíteni, az utóbbi időben Madonna igencsak túlzásba esett a közösségi médiában megjelent tartalmaival. Botoxszal eltorzított arcát már csak az erős smink és a szépítő filterek tartják össze a képeken. A sztárt több rajongója is megvádolta azzal, hogy hamis képet mutat önmagáról a világnak, a fiataloknak pedig kifejezetten rossz példát mutat.

A 63 éves énekesnő tavaly ősszel kezdett a szokásosnál is furcsábban viselkedni közösségi oldalain. Akkor az Instagramra töltött fel jó néhány képet magáról, amint egy ágyban fekve hempereg. A hiányos öltözék miatt az Instagram eltávolította Madonna fotóit, amin az énekesnő teljesen kiborult és válaszul ezt harsogta:

„Újra közzéteszem azokat a fotókat, amiket az Instagram figyelmeztetés és értesítés nélkül eltávolított.”

Az énekesnő azóta ámokfutásba kezdett. Most egy 13 másodperces, rémisztő TikTok-videót osztott meg magáról a Grammy-díjátadó előtt. Az agyonfilterezett Madonna hátborzongató és üres tekintettel bámult a kamerába, majd még közelebb hajolt, hogy jól kivehetők legyenek extra méretű ajkai. Ezt a mozdulatot többször is megismételte, így nem is csoda, hogy a rajongók roppant bizarrnak tartották a videót. Nem értették, hogy mit is csinál a sztár – olvasható a Mirror cikkében.

Állítólag Madonna gyerekei is borzasztóan aggódnak már az anyjukért. A rajongók most már csak azt kívánják, hogy az énekesnő legyen megint önmaga, mint a 90-es években.