A hercegi pár is hivatalos Brooklyn Beckham milliárdokba kerülő lagzijára

Harry herceget és Meghan hercegnét is meghívták az év esküvőjére.

Már csak napok kérdése és hivatalosan is összeköti az életét Brooklyn Beckham és Nicola Peltz. David Beckham legidősebb fia jól választott, menyasszonya nemcsak mesésen szép, de mesésen gazdag is.

A két fiatal még 2019-ben jött össze, és hamar el is jegyezték egymást. Nicola Peltz édesapja amerikai mércével mérve is dúsgazdag, a milliárdos befektető politikuskörökben is jelentős befolyással bír.

Mivel a lány ennek a birodalomnak az örököse, így várható volt, hogy a szülők beleszólnak, ha házasságkötésre adja a fejét.

A szombati ceremónia a család egyik legnagyobb birtokán lesz, Montsorrelben, a floridai Palm Beachen. A villa közvetlenül az óceánparton van, pazar kilátással, minden igényt kiszolgál, nemcsak a család, de az érkező vendégek számára is a legjobb választás – írta a brit The Sun magazin.

A szórakoztatóipar világhírű csillagai, sportemberek, politikusok és tehetős üzletemberek szerepelnek a meghívottak listáján. Brooklyn Beckham keresztapja, Elton John azonban turnéja miatt nem vesz részt a jeles eseményen. A zenét biztosan Snoop Doog szolgáltatja és Gordon Ramsay sztárséf lesz a szakács, ő felel a menü megálmodásáért és a kivitelezésért is a pletykák szerint.

Eva Longoria és Nicole Ritchie biztosan ott lesznek, és úgy tudni, Gigi Hadid szuper modell is tiszteletét teszi. Lévén a vőlegény édesanyja, Victoria Beckham, az egykori Posh Spice, így a Spice Girls tagjai sem hagyják ki a nagy napot, és ami még ennél is nagyobb durranás lehet, hogy Meghan és Harry is ellátogathat a különleges eseményre.

A Beckham házaspár is hivatalos volt a hercegi pár 2018-as esküvőjére, így egyértelmű volt, hogy meginvitálják Sussex hercegét és hercegnéjét. A kézfogó költségei a The Sun szerint 350 millió fontra, közel 1,3 milliárd forintra rúgnak. Miközben a pár és az örömszülők vagyonokat költenek arra, hogy a hétvégén minden gördülékenyen menjen, a ceremóniamesteri feladatokat nem adják ki a kezükből, ezt maga a világhírű futballista, az egyik örömapa, David Beckham vállalta el.

A fiatalok jelenleg egy Beverly Hills-i ingatlanban laknak, amit tavaly vettek 10,5 millió dollárért. A 7700 négyzetméteres otthonban öt hálószoba, öt fürdőszoba van, így minden luxusigényt kielégít a New York Post szerint. A házasságkötés után a pár azonban Floridába költözik, vélhetően Nicola szüleinek közelsége miatt.

A friggyel kapcsolatban R. Couri Hay, a New York-i társaság vezető publicistája is megszólalt. Az újságíró úgy fogalmazott, hogy ismeri a Peltz családot, és azt mondta neki Nicola apja, hogy megkönnyebbült, hogy a lányát nem egy szerencsevadász vagy egy fiatal playboy veszi feleségül, aki csak arra számít, hogy majd a számláit a szülők fizessék.