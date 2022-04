Mel Gibson szemberöhögte a műsorvezetőt – félbeszakította az élő interjút

Van olyan kérdés, ami még a színésznek is sok, főleg, ha a Will Smith-pofonról van szó.

Mel Gibson nem kér Will Smith pofonjából! A színész nem is tehette volna egyértelműbbé, hogy a téma nem érdekli és kommentálni sem óhajtja, minthogy kínosan megszakította az élő interjút, majd jól ki is nevette Jesse Watterst a Fox News show-jában.

Mel új filmje, a Father Stu kapcsán adott interjút, melynek nem csak szereplője, de rendezője is, azonban a beszélgetés kínos véget ért, amikor a műsorvezető Will Smith oscaros pofonjáról kérdezte a színészt.

“Nálad valószínűleg senki sem értheti ezt jobban, tekintve a karrieredet. Szóval azon töprengtem, hogy te is felugrottál volna a színpadra, ha Chris Rock így bánik veled?”

Erre válasz Gibsontól bizony már nem érkezett, csupán egy női hang, vélhetően a színész sajtósa volt hallható, amint megköszöni a lehetőséget, és azon nyomban véget vet az interjúnak.

Watters láthatóan első szóra nem értett a nemből, a Gibsonnál még mindig forgó kamerán keresztül viszont jól látszik, hogy Mel jót mulat a meglepődött műsorvezetőn.

Mint ismeretes a díjátadón Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A színész azonban röviddel korábban azzal sokkolta a Dolby Színházban ülő több mint 3000 fős közönséget és a tévénézőket, hogy a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot felpofozta, mert a humorista a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet.