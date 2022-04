Miért nem tarol Adele idén a Grammy-gálán?

Magyar idő szerint hétfő éjszaka rendezik meg a 64. Grammy-gálát. A jeles eseményen a zenei világ krémje képviselteti magát. A tizenötszörös Grammy-díjas angol énekesnő, Adele azonban egyetlen jelölést sem kapott az idén, hiába volt 2021 egyik leghallgatottabb előadója.

No, Adele wasn’t snubbed by the #Grammys. Here’s why she isn’t nominated for any awards this year: https://t.co/N1buQUE3A1 — JustJared.com (@JustJared) April 2, 2022

Las Vegasban, az MGM Grand Garden Arénában adják át az idei Grammy-díjakat. Az elismerést a 2020. szeptember 1. és 2021. szeptember 30. között megjelent zenei felvételek kaphatják meg, idén Jon Batiste kapta a legtöbb, szám szerint tizenegy jelölést.

A zeneipar egyik legrangosabb eseményét milliók követik figyelemmel. Azonban vannak rajongók, akik hiányolják Adele-t, és nem értik, hogy az énekesnő, aki már 18 Grammy-jelölést kapott, és ebből 15-öt meg is nyert, miért nem jelölték egyetlen díjra sem, miután tavaly jelent meg nagysikerű 30 című albuma.

Kijelenthetjük, hogy az énekesnő semmilyen hátrányt nem szenvedett a többi jelölttel szemben. Egyszerűen nem volt jogosult a részvételre, ugyanis a 2022-es Grammy-átadón kizárólag 2020. szeptember elseje és 2021. szeptember 30. között megjelent szerzeményeket díjazzák.

Adele Easy on Me című dala 2021. október 15-én, 30 című albuma pedig 2021. november 19-én debütált, így az énekesnő sajnos most lemaradt a Grammy-esélyesek listájáról. Aggódni azonban nem kell, az aranytorkú brit énekes a jövő évi Grammyn biztosan bezsebel majd néhány jelölést, ugyanis 30 című albuma novemberi megjelenése után világszerte vezette a listákat, és az élre kúszott a Nemzetközi Zeneipari Szövetség összesített albumeladási, valamint vinyl listáján is – olvasható a Just Jared oldalán.