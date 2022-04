Sandra Bullock mindkét sármos kollégáját az ujja köré csavarta a premieren

Teljes „harci díszben” érkezett a The Lost City című film három főszereplője Londonba, hogy meghódítsa Európát. Azóta alig van tv-s show, ahová külön-külön vagy együtt ne érkeznének, hogy hírverést csapjanak a romantikus kalandfilmnek, aminek egyébként erős közepes visszhangja van a kritikusok körében.

Az 57 éves Sandra Bullock színművésznőn nem fog az idő, karcsú, energikus és gyönyörű. Ötven évvel ezelőtt Hollywoodban aligha gondolta volna bárki, hogy egy hatvanhoz közeledő nő, aki bomba formában van ugyan, egy romantikus kalandfilm főszerepét kapja, és ráadásul még jól is áll neki.

Az elveszett városban Sandra egy írónőt alakít, aki romantikus kalandregényeket gyárt. Elmegy a dzsungelbe egy modellel (Channing Tatum), aki új regényének címlapján szerepelne. A fotózás azonban nem várt fordulatot vesz, amikor elrabolja őket egy megszállott milliomos (Daniel Radcliffe), aki úgy gondolja, az írónő tudja, hol lelhető fel egy ősi ereklye, amit a hősnő néhai régész férje már felderített. Az elraboltak segítségére siet egy exkommandós (Brad Pitt), és indul a kalamajka.

Da’Vine Joy Randolph (Csak gyilkosságok az épületben), Raymond Lee (WandaVision), Patti Harrison (Shrill), Oscar Nuñez (The Office) és Brad Pitt is szerepel a filmben. Alant, a másik főszereplőt: a szívtipró Channing Tatum alakítja. A színészeket Sandra jól ismeri, többekkel dolgozott is már, így a választás előre megfontoltan történt.

Bárki számára, aki elég idős ahhoz, hogy emlékezzen a Michael Douglas és Kathleen Turner filmekre, a Nílus kövének és ékkövének romantikájára, ez a cselekmény valószínűleg nagyon ismerősen hangzik. Mégis az utánzás, a hízelgés legjobb formája, és Bullock és Tatum esetében – mindkettő mesteri a komikus időzítésben – számíthatunk néhány felhőtlen pillanatra és remekül szórakozhatunk – ígérik a kritikusok.

A film londoni premierjére csütörtökön került sor, ahol végre mindhárom főbb karakter egyszerre tiszteletét tette a vörös szőnyegen. Sandra Bullock és Daniel Radcliffe mellett ezúttal Cahnning tatuum is feltűnt, aki eddig a Magic Mike 3 forgatása miatt egy amerikai premieren sem tudott részt venni.

Az Oscar-és Golden Globe-díjas Sandra az alkalomból egy Carolina Herrera által tervezett sötét színű nadrágkosztümöt és egy csinos Jimmy Choo cipőt viselt, ami pazar választásnak bizonyult. Daniel Dior öltönyben jelent meg, míg Channing egy fekete szett mellett tette le a vokság, és állt a rajongók elé – írja a Just Jared.

Magyarországon még várni kell a premierre, hazánkban április 21-én tűzik műsorukra a mozik. A siker azonban garantált, aki eddig látta az izgalmas és megannyi romantikus jelenettel fűszerezett alkotást, azt mondja a színészek lubickolnak a szerepeikben: Bullock és Tatum manírok nélkül hozza az egymásra utalt két magányost, Pitt zen-buddhistára veszi a figurát, Radcliffe pedig – aki az aggasztó jelek ellenére mégsem rokkant bele Harry Potterbe – örül, hogy most főgonoszt alakíthat.

Sandra Bullock egyébként az amerikai premieren is is hasonlóan színes kreációban tündökölt, igaz akkor a vele érkező húga kapta a nagyobb figyelmet.