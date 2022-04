Hatvanéves a Rolling Stones: dokumentumfilmmel ünneplik a jeles születésnapot

A My Life as a Rolling Stone című sorozat egy-egy órát szentel az együttes minden tagjának: Mick Jaggernek, Keith Richardsnak, Ronnie Woodnak és a néhai Charlie Wattsnak is.

Each Rolling Stones member to get own documentary for 60th anniversary https://t.co/7YdEvhc4G7 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2022

A Rolling Stones brit rockbanda 60. születésnapja alkalmából dokumentumfilm-sorozatban mutatja be a BBC az együttes tagjait és pályafutásukat.

A produkcióban korábban be nem mutatott felvételek is láthatók, és Jagger, Richards, valamint Woods történeteit is meghallgathatják a nézők. Emellett a fellépésekről készült archív videókból és egykori interjúkból is lesznek bejátszások.

A 2021 augusztusában elhunyt Wattsról szóló epizódban az együttes többi tagjai és kollégái mesélnek zenésztársukról. A dokumentumsorozatban, amelyet a BBC Two csatorna ad majd le, Rod Stewart, Tina Turner, Steven Tyler, Chrissie Hynde, Slash és PP Arnold is közreműködik – számolt be róla a The Guardian.

A Radio 2 egy új műsort készít az együttesről az évforduló alkalmából. A BBC iPlayer platformon pedig a banda két korábbi dokumentumfilmjét láthatják az érdeklődők: a Brett Morgen rendezésében készült Crossfire Hurricane (2012) és a The Rolling Stones: Totally Stripped (1995) című produkciót.

Az együttes idén nyáron európai turnéra készül. Watts helyén Steve Jordan ül majd a doboknál. Tervezik egy új album kiadását is, amelyen szintén Jordan dobolna.