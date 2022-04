Eddig nem látott felvételeken, mi is történt valójában Will Smith pofonja után

A díjátadón Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A színész azonban röviddel korábban azzal sokkolta a Dolby Színházban ülő több mint 3000 fős közönséget és a tévénézőket, hogy a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot felpofozta, mert a humorista a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet.

Az internet tele van az elcsattant pofonról készült pillanattal, az idő elteltével azonban egyre több videó került fel a közösségi oldalakra a váratlan pofon utáni pillanatokról. Az egyiken a félre sikerült poén elszenvedője, Jada Pinkett Smith látható, aki láthatóan, nagyon jól mulat azon, hogy férje revansot vesz Chris Rockon.

– írta a megosztott videó alá több kommentelő.

Egy másik videó már a pofont kapó Chris Rockra koncentrál, aki gyakorlatilag megsemmisülve próbálja feldolgozni a szituáció utáni első percekben, hogy mi is történt vele az Oscar-gála színpadán. Christ láthatóan sokkolták az események.

He’s in a deep state of humiliation fr. You can read on his face. will is wrong for this. We love you Chris R ❤️#humillation#SlapChrisRock#ChrisRock#WillSmith#introvert #introverts #introvertmemes pic.twitter.com/gWXOyNGbaO

