Karkötője leplezte le, mikorra várja első babáját Rihanna

Rihannát pazar ajándékkal lepte meg férje. Romantikus drágaság, amit nem mindennap kap az ember.

Rihanna's $52K bracelet from A$AP Rocky might reveal her due date https://t.co/lfpmzo6hrf pic.twitter.com/8wz1gqCau6 — Page Six (@PageSix) March 30, 2022

Lehet, hogy Rihanna karkötője nem gyémánt, de igen csak jelentőségteljes, figyelemfelkeltő csecsebecse.

Rihannát a múlt héten látták Nyugat-Hollywoodban, kézen fogva szerelmével, A$AP Rockyval, akitől első gyermekét várja. Halvány rózsaszín Simone Rocha ruhát viselt, de még feltűnőbb volt új, közel 52 000 dollárt érő Annoushka karkötője.

A People Magazin szerint Rocky az énekesnő 34. születésnapja előtt vette meg a meglehetősen drága, feltűnő ékszert, a londoni Liberty áruházban. Rocky 10 amulettet választott ki a karkötőre, díszítésként.

Annoushka Ducas az üzlet alapítója a következőket mondta:

„Rocky annyira helyes volt és nagyon tudatos, az amuletteknek abban a sorrendben kellett lenniük, ahogy ő rendezte el. Szerintem ez a legromantikusabb ajándék”

– tette hozzá Ducas.

Annoushka Ducas elmondása szerint a 33 éves rapper további ékszereket is vásárolt. Egy tulipánt az új élethez, egy működő iránytűt, malachit szerencselóherét, 111 rózsaszín zafírral tűzdelt rózsát, rubin és zafír varázsgombát, egy csillogó kékmadár medált és egy arany szerelmes levelet, amibe egy apró, kézzel írott cetli is belefér. Mindezeket még egy termékenységet jelképező sellővel is kiegészítette, de ez még mindig nem volt elég, Rocky egy smaragddal díszített szerelmi medált is vásárolt, amely egyértelműen a májusi születést szimbolizálja.

Így már nem titok, hogy mivel sem Riri, sem Rocky nem májusi születésű, a karkötőt díszítő amulettek az énekesnő leendő gyermekének születési dátumára utalnak – olvasható a Page Six oldalán.