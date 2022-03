Maratoni sorozatnézésért most bárki bezsebelhet 350 ezer forintot

Egy Downton Abbey rajongónak meg se kottyan a feladat.

Ezer dollárt (350 000 forint) kap az a Downton Abbey-rajongó, aki 24 óra alatt végignézi a tévésorozat utolsó évadát plusz az első mozifilmet. Röpke fejszámolás: a sorozat utolsó évada 8, egyenként egyórás epizódból állt, a film kétórás volt, azaz tízórás munkáért jár a díj, így 35 000 forintos órabér jön ki. Nem rossz, egy csomó munkát sokkal rosszabbul fizetnek, bár ehhez hozzá kell venni, hogy a szerencsés nyertesnek utána gazdagon dokumentálnia kell a közösségi médiában, mekkora örömöt okozott neki a feladat. Az akció természetesen a második mozifilm érkezését harangozza be:

A Downton Abbey: Egy új korszak készítői ismét biztosra mentek. Az igen jól fogadott első mozifilm után most is a festői kastélyban élő brit arisztokraták szerelemmel és ármánnyal átszőtt, boldog-boldogtalan életét mutatják be sok meglepetéssel, a rajongók tehát nem fognak csalódni.

És, hogy meddig kell várnunk a bemutatóra, hogy mindenre fény derüljön? A jelenlegi állás szerint még legalább április 28-ig, de az izgatott várakozással telt hónapokban itt van nekünk az előzetes, ami esküvőt ígér Downtonban.