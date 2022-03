Lesittelték a Legendás állatok színészét, nem tudott elmenni a premierre

Ezra Miller, aki Credence-t alakítja az első 2016-os film óta, rendbontás és zaklatás vádjával került börtönbe.

Szinte az összes színész megjelent a Legendás állatok: Dumbledore titkai premierjén a minap Londonban, sőt az írónő, J. K. Rowling, valamint a Harry Potter-filmek Dracója, azaz Tom Felton is részt vett a bemutatón – írja a Just Jared.

Ezra Miller azonban kénytelen volt kihagyni a vetítést, mivel egy nappal előtte letartóztatták Hawaiin. A 29 éves színészt rendbontással és zaklatással vádolta meg a helyi rendőrség, miután egy karaoke bárban kirántotta a mikrofont az éppen éneklő nő kezéből, később pedig rátámadt egy férfira is. A DC-univerzum Flash-ét alakító színész ellen vádat emeltek, majd 500 dollár óvadék letétele után szabadon engedték.

'The Flash' actor Ezra Miller arrested at Hawaii bar https://t.co/xeeerwqADj pic.twitter.com/U3MhKlxjbm — New York Post (@nypost) March 30, 2022

Nem ez volt az első eset, hogy Miller erőszakosan viselkedett nyilvánosan. 2020-ban egy izlandi bárban támadt rá egyik rajongójára, a nőt a falhoz taszította és fojtogatni kezdte. Az esetről videó is készült.

Április 14-én kerül a mozikba a Harry Potter-univerzum legújabb darabja, a Legendás állatok és megfigyelésük 3. része. A Dumbledore titkaiban már Mads Mikkelsent láthatjuk a főgonosz Gellert Grindelwald szerepében, aki Johnny Deppet váltja.

A új részben visszatér Albus Dumbledore professzor is (Jude Law), aki megpróbálja megakadályozni, hogy a sötét varázsló, Gellert Grindelwald (Mikkelsen) átvegye az irányítást a varázslóvilág felett. Mivel nem tudja őt egyedül megállítani, megbízza Göethe Salmander (Eddie Redmayne) magizoológust, hogy toborozzon egy varázslókból, boszorkányokból álló csapatot, akikhez csatlakozik az előző részekben megismert mugli pék, Jacob Kowalski (Dan Fogler) is. A küldetés veszélyes, hisz miközben régi és új varázsállatok keresztezik útjukat, összecsapnak Grindelwald követőinek egyre növekvő légiójával is.

A David Yates rendezte harmadik rész a 2016-ban bemutatott Legendás állatok és megfigyelésük, valamint a 2018-as Legendás állatok – Grindelwald bűntettei című epizódokat követi.

A forgatókönyvet megírásában a varázslóvilág megalkotóját, J. K. Rowlingot Steve Kloves segítette, Rowling a producerek között is szerepel.