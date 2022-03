Palvin Barbi világsztárokat vert kenterbe az Oscár after partyn

Ha nem lett volna már épp elég macerás puccba vágniuk magukat a sztároknak az Oscar-gálára, az estét még megfejelték a Vanity Fair after partyjával, aminek vörös szőnyegére egy teljes generálcsere után léptek csak, ha lehet még fényűzőbb göncökben.

Palvin Barbi, aki ugyan az Oscárra nem, de az utóbulira kapott meghívót, egy ízlésesen kivágott fekete Missoni ruhában érkezett párja, a Zack és Cody élete című Disney sorozat gyereksztárja, Dylan Sprouse oldalán. A magyar szupermodell estélyije bár nem ütötte meg azt a bizonyos hűha-faktort, de így is számos hírességet kenterbe vert a kamerák előtt kifinomult választásával.

Dylan and Cole Sprouse, Barbara Palvin, and King Princess plot their #VFOscars party plans. pic.twitter.com/hHgzzNl2Ka

— VANITY FAIR (@VanityFair) March 28, 2022