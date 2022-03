Műhasával is átejtette a rajongókat Rihanna hasonmása

Lefülelték a Rihannát utánzó rajongót. A hasonmás szinte tökéletes, de azért van különbség.

Azt hihetnénk marketingfogás, de ennél szövevényesebb az ügy. A Rihanna-hasonmás úgy sminkel és gesztikulál, mint a sztár, de csak egy „elvetemült” rajongó, aki Priscila Beatrice néven van jelen a közösségi oldalon.

A várandós énekesnő eddig is tudta, hogy van egy rajongója, aki egészen hihetően „koppintja” őt, de a hétvégi brazíliai kiruccanását már nem fogadta kitörő lelkesedéssel.

Az Twitteren közzétett rövidfilm profi módon megkomponált alkotás. Priscila, mint Rihanna, testőrök gyűrűjében, erős sminkben és méretes műhassal (amit egy rajongó meg is csókolt) vonult – számol be róla a The New York Post.

Az eredetileg a Twitterre feltöltött képsorokon mi is láthatjuk, hogy a nő kiköpött mása Ririnek. A smink, haj, az artikulációja összhatása megtévesztésig hasonlít a Grammy-díjas előadóra, ám portugálul beszél. Köztudomású, hogy Rihanna barabadosi származású, ahol a hivatalos nyelv az angol és a bajan.

Now I know they ain’t think Rihanna just upped and learned Portuguese https://t.co/UNdzXpOsG1 — II PIANTISSIMO (@RoseGoldNairad) March 28, 2022

A brazil rajongókat mindenesetre sikerült megtéveszteni, sőt, annyira profi lett a felvétel és az imitáció, hogy az egyik legtrendibb közösségi oldalra, a The Shade Roomra is feltöltötték, amit percek alatt több százezren néztek meg.

Rihanna azért hozzáfűzte, ő senkinek nem engedné, hogy a testét megérintse, egy rajongói csók a hasára pedig elképzelhetetlen!

I would’ve pushed her ass like btch who are u???? 😭pic.twitter.com/PJxzMyZGLS — dev (@hornickiana) March 27, 2022