Keserédes poénnal búcsúzott élete utolsó koncertjén a beteg Phil Collins

A 71 éves énekes a Genesissel csinálta végig utolsó turnéját.

🔔 | ​​Phil Collins bids farewell to fans as he performs his last-ever show with Genesis amid health battle More below: pic.twitter.com/k5TzyCrizi — LADbible (@ladbible) March 27, 2022

A múlt szombati londoni koncerttel hivatalosan is befejeződött a Genesis utolsó turnéja – számolt be róla a Mirror. A 71 éves énekes, aki nagyrészt ülve és botjára támaszkodva szenvedte végig a fellépéseket, egy keserédes poénnal búcsúzott a rajongóitól:

“Most már szereznem kellene egy valódi melót!”

Phil számára ez tényleg a végső búcsút jelentette, hisz az elmúlt években számos egészségi problémával kellett megküzdenie: cukorbetegsége mellett a hangos zenétől károsodott a hallása, problémái támadtak a gerincével, emiatt bottal jár és ülve énekel, az állandó dobolástól megsérültek a kezében lévő idegek és már közel tíz éve nem tud dobolni.

A kezdetektől bizonytalan volt Phil Collins számára a tavaly szeptemberben indult Genesis turné, éppen egészségi állapota miatt. Azonban nem akarta cserben hagyni a banda tagjait, Mike Rutherfordot és Tony Banksot.

A Genesis tavaly bjelentette be, hogy The Last Domino? címmel utoljára koncertkörútra indul, Phil legfőbb feltétele pedig az volt, hogy a dobok mögött fia üljön.

A búcsúkoncert alkalmából édesapját Lily Collins Instagram oldalán magasztalta számos fotó és néhány igazán megható sor kíséretében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lily Collins (@lilyjcollins) által megosztott bejegyzés