Harmincmillió dollárt ajánlottak Will Smithnek, ha ringben üti ki Chris Rockot

Magyar idő szerint, hétfő hajnalban zajlott le a 94. Oscar-díjátadó, a legemlékezetesebb pillanatot pedig Will Smithnek köszönhetjük, aki egy félrement poén után felviharzott a színpadra és odasózott egyet a komikus, Chris Rocknak, aki Smith feleségének kopaszságán viccelődött.

A kettejük között lezajló jelenet megihlette az internetet és még a sport világát is – írja a Mirror.

A két színésznek ugyanis a BoxStar első körben 10 millió fontot ajánlott, hogy álljanak ki egymás ellen a ringben Martyn Ford és Iranian Hulk profi bokszolók előmeccsén. A Youtube-sztár és önjelölt bokszoló, Jake Paul erre rálicitálva 30 millió dollárt, vagyis közel 10 milliárd forintot ígér a Smith-Rock párosnak, ha inkább az ő mérkőzése előtt küzdenek meg egymással.

A BoxStar már meg is tette a hivatalos ajánlatot a mérkőzésre:

„A Will Smith vs. Chris Rock meccs az év, ha nem az évszázad legnagyobb mérkőzése lehet és hol is rendezhetnék jobban a nézeteltéréseiket, mint egy teltházas arénában? Mi letettük a 10 millió eurót az asztalra, amit fele-fele arányban oszlik meg. Remélem elfogadják az ajánlatunkat és megadják a rajongóknak, amire vágynak”