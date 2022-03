Akiktől tényleg elállt a lélegzet az Oscar-gála vörös szőnyegén

Nem csak a szobrok, a ruhák is csillogtak az Oscáron. Évről évre igyekeznek a divatházak és a sztárok túllicitálni egymást a ruhakölteményekkel, a legkomolyabb verseny talán a vörös szőnyegen zajlik.

A pandémia után ismét régi fényében tért vissza az Oscar-gála, méghozzá hagyományosan a Los Angeles-i Dolby Színházban. Újra láthattuk a káprázatosabbnál káprázatosabb ruhakölteményeket, melyeket az Oscar-gála női résztvevői viseltek. Nézzük a felhozatalt!

Elisabet von Bahr

Eva Elisabet von Bahr svéd sminkes, egyedülálló és nagyon különleges ruhában jelent meg a kamerák előtt. A finom selyemhatású kelmére madonnát és kisdedeket ábrázoló minta került. Hozzá az elmaradhatatlan kis táska is szobrot mintázott. A ruha felső része a kék égboltot és felhőket jelenítette meg, mintha a Sixtus-kápolna mennyezetét látnánk.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rincon24Moda (@rincon24moda) által megosztott bejegyzés

Jessica Chastain

Az Oscar-díjas Jessica, a legjobb színésznő jelöltje és díjazottja, a The Eyes of Tammy Faye című filmért járó szobrocskát vihette haza, de előtte a vörös szőnyegen is sugárzott a csillogó Gucci ruhában, ami páratlanul jó választás volt. A kreáció alul flitteres levendulaszínű szoknyává halványult, tüll szegéllyel. Kristofer Buckle sminkes is hozzátette a magáét. Charlotte Tilbury sminkpalettája mintha ehhez a ruhához készült volna. Az összhatást, finom, puha és nőies volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jessica Chastain (@jessicachastain) által megosztott bejegyzés





Lily James

A Baywatch bombázója, aki a fiatal Pamela Andersont alakítja a Pam és Tommy című filmben, a vörös szőnyegen tündérré változott. A púderrózsaszín csipke Atelier Versace ruha is begyűjtötte az elismeréseket. A combmagasságú hasítékkal és a test sziluettjét kiemelve csak úgy vonzotta a kíváncsi férfiszemeket. A 32 éves James azt mondta a ruháról: „Szerelmes vagyok belé, nem hiszem el, hogy viselhetem.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Goss.ie (@goss.ie) által megosztott bejegyzés

Zoé Kravitz

Az új Batman Macskanője a világhírű zenész Lenny Kravitz és Lisa Bonet színésznő gyermeke, aki a gála zsáner árnyalatában, babarózsaszínben tündökölt. Az YSL márka kreációja csodásan kiemelte a színésznő karcsú alakját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés



Saniyya Sidney

A Richárd király fiatal üdvöskéje, akinek még nagy jövőt jósolnak. A törékeny alkatú fiatal egy Armani Privé ruha mellett döntött, és milyen jól tette. Megelevenedett a tavaszi rét a szemünk előtt. A világoskék selyemruhán búzavirágkék és halvány rózsaszín hímzett virágok ringatóztak, ahogyan pörgött-forgott a kamrák előtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Saniyya Sidney (@saniyyasidney) által megosztott bejegyzés

Jada Pinkett Smith

Will Smithről és családjáról sokat beszélnek, és nem csak az elcsattant pofon miatt. Jada Pinkett színésznő ugyanis vonzotta a tekintetet, óarany ruhakölteménye a flitterekkel és az áttetsző tüllszerű anyagból készült uszályos kabáttal, királynői külsőt kölcsönzött a dívának.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon People Magazine (@people) által megosztott bejegyzés

Mila Kunis

Nem Smithék voltak az egyedüli híres házaspár a gálán. Mila Kunis és férje, Asthon Kutcher irigylésre méltó harminiát sugárzott a vörös szőnyegen. Pezsgőszínre hajazó Zuhair Murad tervező alkalmi ruhája tökéletesen kiemeli a fiatal édesanya karcsú alakját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon People Magazine (@people) által megosztott bejegyzés



Christine Baumgartner

Kevin Costner felesége tündöklően gyönyörű volt világhírű férje oldalán. Akár egy éjkirálynő – írták a kritikusok. A divattervező és egykori modell szenzációsan nézett ki Tony Ward Couture fekete-fehér pánt nélküli ruhájában, amely egy mélyen dekoltált és a csípőt hangsúlyozó darab, sok tüllel és csillogó, többszínű levélmintás vonalakkal. Kevin Costner egy klasszikus fekete szmokingot viselt, amivel nem lehet hibázni.