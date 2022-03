A legviccesebb reakciók Will Smith váratlanul lekevert pofonjára

Beindult a mémgyár, mutatjuk a legkreatívabb posztokat.

Will Smith váratlan pofonja szinte biztos, hogy bekerül az Oscar-gála történetének legemlékezetesebb pillanatai közé, mindegy hogy megrendezett volt-e vagy valós. Az elegáns eseményt alapjaiban rengette meg, melyen a közösségi média kommentkirályai és a mémgyártóknak még sokáig tudják köszörülni a nyelvüket.

A színész azután húzott be egyet Chris Rocknak, hogy a műsorvezető poénosan felajánlotta Jada Smithnek a G. I. Jane főszerepét Demi Moore után, aki mint tudjuk, kopaszra borotválta a fejét a szerep kedvéért. Sem Jada, sem Will nem értékelte a humoros beszólást, hiszen köztudott, hogy a sztárfeleség egy bizonyos alopecia nevű betegséggel küzd, ami miatt foltokban hullik a haja.

A jól irányzott pofon sokkoló volt, szürreális és még sorolhatnánk a jelzőket, de beszéljenek a szavak helyett a pofon ihlette legviccesebb posztok:

Will Smith ismét támogatja a mémközösséget:

Will smith’s support to the meme community >>>>> pic.twitter.com/u3472vRedB — reeves (@reevesdachad) March 28, 2022





Én, ahogy próbálom élvezni a hétvégét, aztán arcul csap a hétfő:

Will Smith and Chris Rock memes already out and its Monday 😂 pic.twitter.com/vFJvfuKxvA — Wanjiku (@wanjikunash) March 28, 2022





Ez Nicole Kidman legmeggyőzőbb mimikája a 90-es évek közepe óta:

Anyone doubting the veracity of the slap…

This is the most facial mobility Nicole Kidman has produced since the mid-90s pic.twitter.com/kFImY8bO0p — Paul (@NeilParsonsEsq) March 28, 2022





A közönség, miután Will Smith visszaült a helyére:

everyone around will smith after he sat back down #Oscars pic.twitter.com/zuIwBZB9YH — nnard (@CFCNnard) March 28, 2022

Will Smith Oscar-gálája két fotóban összefoglalva:

Will Smith publicistája a történtek után:

Will Smith's agent and publicist right now be like.. pic.twitter.com/QSh0PcCSlj — Black Coffee (@SBarbaraGurl) March 28, 2022

Mindeközben mindenki más az Oscáron:

Will Smith a Fruit Ninja:

A 2022-es Oscar-gála mémje: