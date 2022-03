A könnyeivel küszködött Erzsébet királynő elhunyt férje megemlékezésén

A királynő botra és fiára, András hercegre támaszkodva érkezett meg a westminsteri apátságban tartott istentiszteletre.

A királyi család színe-java ott volt a megemlékezésen, melyet néhai Fülöp herceg tiszteletére rendeztek. A spanyol királyi pár, VI. Fülöp és felesége Letícia királyné is tiszteletét tette, ahogy a holland és a belga királyi pár is. Harry és Meghan azonban ezúttal is távol maradt, bár kétségtelen, hogy a jelenlétük miatti médiafelhajtás elterelte volna az emberek figyelmét a megemlékezésről – írja a Daily Mail.

A 95 éves uralkodó, akiről pár hete még azt pletykálták, hogy kerekesszékre szorul és nem vállal nyilvános megjelenéseket, mégis megjelent a kamerák előtt. Botra és fiára, az Epstein-botrányba keveredett András hercegre támaszkodva érkezett a westminsteri apátságba. Annak ellenére, hogy II. Erzsébetnek már köztudottan nehezére esik a mozgás, mégis lelkiismeretesen letérdelt és felállt, amikor az istentisztelet úgy kívánta.

A szertartáson a királynő láthatóan a könnyeivel küszködött, ami nem meglepő, hiszen néhai férje 73 évig volt hű társa, házasságukból pedig négy gyermekük született: Károly, Anna,

András és Eduárd, akik mind megjelentek Erzsébet oldalán a megemlékezésen.

A királyi családból gyermekek, unokák és dédunokák is részt vettek a megemlékezésen, így Vilmos és Katalin Györggyel és Saroltával, Eugénia és Beatrix hercegnő, valamint Zara Tindall és idősebb gyermekei is.