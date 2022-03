Sarolta hercegnő mindenkit meghatott Dianának címzett anyák napi lapjával

Sarolta hercegnő kedves anyák napi üzenete olyannyira megható, hogy azonnal körbejárta az internetet, hiszen ünnepi képeslapján nem másnak üzen, mint néhai nagymamájának, Diana hercegnének, akivel ő sajnos nem találkozhatott.

Angliában az anyák napja a nagyböjt negyedik vasárnapjára esik, ez alkalomból osztotta meg a Kensington-palota a kis hercegnő üdvözlőlapját, melyen a következő kedves üzenet olvasható:

Princess Charlotte’s Mothers day card for Princess Diana in which she wrote “papa is missing you”. My thoughts are with Prince William who will be missing his mother exceptionally today ❤❤❤ #Princessdiana #RIPDiana #Diana24 pic.twitter.com/3dyoofKnyR

— ℭ𝔞𝔪𝔟𝔯𝔦𝔡𝔤𝔢𝔖𝔴𝔦𝔣𝔱𝔦𝔢 💙💛 (@asksab2) August 31, 2021