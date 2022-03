Megrendezett vagy valódi? Kiderült az igazság a pofozkodó Will Smithről

A 94. Oscar-gála után egyetlen megválaszolatlan kérdés maradt: megrendezték Will Smith jobb horgát vagy hirtelen felindulásból ütött?

A 94. Oscar-gála minden volt, csak nem unalmas, köszönhetően Will Smith kirohanásának, aki egy jobb horoggal próbálta megértetni a műsort vezető Chris Rockkal, hogy az ő felesége betegségével, bizony nem fog több millió néző előtt poénkodni.

Sokakban felmerült a gondolat, hogy az erőtlen ütés megrendezett volt csupán, mellyel kapcsolatban bár a Filmakadémia nem adott ki nyilatkozatot, de a Variety főszerkesztője megerősítette, hogy mindenkit meglepetésként ért a színész szélsőséges reakciója – írja a Page Six.

“Az akadémia részéről nekem megerősítették, hogy a tegnapi próbákon Will nem szakította félbe Christ. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Igazi volt!”

– írta Twitter oldalán Ramin Setoodeh.

A Dolby Színház nézőtere egyszerre hallgatott el, amikor Chris Rock G. I Jane-es poénja után Will Smith felment a színpadra és pofon ütötte kollégáját.

A közjáték tovább folytatódott, miután Will visszaült a helyére. Az 53 éves színész torkaszakadtából ordibált fel a pódiumra:

„Ne vedd a szádra a feleségem nevét!”

– mondta némi szitokszó körítésében.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia egyelőre egyetlen posztban reagált a történtekre, melyben azt írták, hogy a “Filmakadémia nem engedi az erőszak semmilyen formáját”, mellyel a közvélemény nem ért egyet, tekintve, hogy az incidens után Will Smith nyerte el a legjobb színésznek járó Oscar-díjat is a Richárd királyban nyújtott alakításáért.

Egyelőre arról még nem érkezett hivatalos nyilatkozat, hogy a sztár megtarthatja-e a díjat, mivel vétett az Oscar-gála viselkedési kódexe ellen. Annyi biztos, hogy rendőrségi ügy nem lesz a dologból, mivel Chris Rock nem akar feljelentést tenni.

Chris Rock és Will Smith a gála után kibékült

Sean “Diddy” Combs rapper a Vanity Fair Oscar after partyján hivatalosan is megerősítette, hogy Will és Chris között újra szent a béke, bár azt nem részletezte, ki kezdeményezte a dolgot.

“Már nincs semmi gond. Pontot tettek a végére, ezt megerősíthetem”

– nyilatkozta a Page Sixnek.