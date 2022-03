Lecserélték a Harry Potter főszereplőjét és mi észre se vettük

Egy TikTok videó világított rá, hogy a filmsorozat Ginny Weasley-jét újracastingolták a Főnix Rendjében.

Fotó: Twitter

Tizenöt évvel ezelőtt került a mozikba a Harry Potter ötödik része és bár akkoriban már hatalmas rajongótábort tudhatott magáénak a filmsorozat, még sem vette észre senki, hogy Bonnie Wrightot lecserélték a Főnix Rendjének promóciós plakátjain.

A furcsaságra egy TikTok felhasználó lett figyelmes, amikor testvérével megvették a Főnix Rendjének betétdalát bakelit lemezen. A borítón a megszokott fotó volt látható, amit 2007-ben minden DVD-re és lemezre rányomtattak – írja a Mirror.

„A testvéremmel megvettük ezt a lemezt és otthon egyszer csak rámutatott Ginny arcára, hogy ez meg kicsoda? Nem akartunk hinni a szemünknek. Gyorsan előkerestük otthon a DVD-t, amin ugyanez a fotó volt. Hihetetlen, hogy eddig észre se vettük, hogy simán újra castingolták Bonnie Wrightot a promó képekhez.”

A borítón szereplő gyerek annyira hasonlított Ginnyre, hogy senkinek eszébe se jutott jobban megnézni, vagy csak azt gondolni, hogy ő talán még sem Bonnie Wright a fotón.

A kommentek között többen úgy gondolják, hogy a színésznő testdublőrét láthatjuk a képen és valószínűleg tényleg így is van, azonban arra még nem derült fény, hol járt valóban Bonnie annak a bizonyos fotózásnak a napján.

A most 31 éves színésznő egyébként egy héttel ezelőtt mondta ki a boldogító igent kedvesének, Andrew Lococónak. Bonnie egy mesés és egyszerű fodros ruhában sétált az oltár elé, amit később egy hosszú, ezüst spagettipántosra cserélt. Ha színésznő nem is, szerencsére a vendégek több fotót és videót is készítettek a nagy napról.