Chris Rock nem jelenti fel a pofozkodó Will Smith-t, aki az Oscárját még elveszítheti

A 94. Oscar-gála minden volt, csak nem unalmas, köszönhetően Will Smith kirohanásának, aki egy jobb horoggal próbálta megértetni a műsort vezető Chris Rockkal, hogy az ő felesége betegségével, bizony nem fog több millió néző előtt poénkodni.

A New York Post megkereste a Filmakadémiát, hogy Smith megtarthatja-e a legjobb színésznek járó Oscar-díjat , amit a Richárd királyban nyújtott alakításáért kapott, tekintettel az erőszakos viselkedésére, de egyelőre nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben. A lapnak sikerült megszólaltatnia a filmes világ egy magas rangú tagját, aki szerint nem kizárt, hogy elveszik Willtől a díjat, hiszen vétett a Filmakadémia magatartási kódexe ellen.

– találgatózott a neve elhallgatását kérő forrás.

Az akadémia magatartási kódexét 2017-ben módosították az iparágat sújtó szexuális visszaélési botrányok kapcsán, mely hangsúlyozza az „Akadémia értékmegtartásának” fontosságát, mint például a befogadás, a támogató környezet előmozdítása és az emberi méltóság tisztelete.

– szögezte le akkor a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia vezérigazgatója, Dawn Hudson.

A Los Angeles-i Rendőr-főkapitányság megerősítette az NBC Newsnak, hogy a megütött Chris Rock nem tesz feljelentést. Bár a rendőrség értesült róla, hogy két egyén között összetűzés alakult ki az Oscar-gálán, azonban ha csak nem történik vádemelés, ők nem indítanak vétség miatti nyomozást az ügyben. Chris Rock nem akar feljelentést tenni, így nem lesz rendőrségi ügy a pofozkodásból.

Police say Chris Rock declined to file a report against Will Smith after the actor appeared to have slapped him during the Academy Awards. https://t.co/a2IVe9GVlO

— NBC News (@NBCNews) March 28, 2022