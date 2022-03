A feldühödött Will Smith akkora pofont kevert le az Oscar színpadán, hogy mindenki csak pislogott

Az Oscar-gála történetében sok mindent látott már a közönség, de Will Smith pofozkodásához hasonló még nem igen történt a színpadon. Chris Rock a legjobb dokumentumfilm díjának átadása előtt eresztett el néhány poénnak szánt mondatot, ami bizony nem eshetett jól az első sorokban helyet foglaló Will Smithnek és feleségének.

Jada Pinkett Smith kopaszon érkezett az Oscar-gálára és néhány hónappal ezelőtt Instagramján árulta el, hogy egy alopecia nevű betegség miatt, foltokban hullik a haja.

Na már most, azt mindenki tudja, hogy betegséggel viccelődni nem szép dolog, de Chris Rock pontosan ezt tette, amikor “felajánlotta” Jadának a G. I. Jane főszerepét Demi Moore után, aki mint tudjuk, kopaszra borotválta a fejét a szerep kedvéért.

Az első sorban ülő Will Smith egy ideig még tűrte a műsorvezető viccelődését, de egy ponton megelégelte a megjegyzéseket, a színpadra viharzott és jól odasózott egyet az értetlenül álló Chris Rocknak. A teremben egy pillanatra a levegő is megfagyott, majd a balhé tovább folytatódott, miután Smith visszaült a helyére.

Az 53 éves színész torkaszakadtából ordibált fel a színpadra: „Ne vedd a szádra a feleségem nevét!” – mondta némi szitokszó körítésében.

Following the moment in which Will Smith seemingly slapped Chris Rock at the #Oscars, Smith is comforted by Tyler Perry and Denzel Washington. He appears to wipe away tears before rejoining his wife pic.twitter.com/TyXPQe1WGY

— The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022