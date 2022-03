Gyermeket vár az Alkonyat-filmek gyönyörű színésznője

Ashley Greene egy ultrahangos fotóval jelentette be az örömteli gólyahírt.

A 35 éves színésznőnek Alice Cullen szerepének az eljátszása mondhatni utat nyitott Hollywoodba. Igaz, az Alkonyat utolsó, 2012-es Hajnalhasadás című filmje óta nem kapott kasszasikerű mozikban szerepeket és főleg horrorokban, valamit romantikus vígjátékokban láthattuk, de legalább nem rekedt meg a karrierje, mint sok más szakmabelinek, aki nem tudta felülmúlni korábbi sikereit.

Most azonban nem csak a filmvásznon teheti magát próbára, hanem anyaként is, a 35 éves színésznő ugyanis gyermeket hord a szíve alatt, amit Instagramon osztott meg követőivel – írja a Page Six.

„Jobban szeretlek, mint bárkit valaha és a szívem egyre csak tágul, hogy még jobban szerethesselek. Alig várom, hogy lássam a fényedet, a szeretetedet és a szenvedélyedet a kisbabánkban”

– fűzte sorait Ashley férjéhez, Paul Khouryhoz.

A színésznő 2018 nyarán házasodott össze az ausztrál tévés személyiséggel, egy meghitt, szabadtéri szertartás keretében, amit a kaliforniai San Joséban tartottak családjuk és barátaik körében.

Ashley egy hónappal ezelőtt pedzegette meg a sajtóban, hogy férjével készen állnak gyermeket vállalni és úgy tűnik, hogy a színésznő már állapotos is volt, amikor interjút adott a People magazinnak.