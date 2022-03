A ruha, amelyben Katalin hercegné még Hamupipőkét is lepipálta

"Your hands fits in mine like it’s made just for me." 🫰🏻👩🏻‍❤️‍👨🏻

.#katemiddleton #duchessofcambridge#princewilliam #dukeofcambridge #RoyalTourCarribean pic.twitter.com/iijtmIeaWe

— 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@NewsCambridges) March 26, 2022