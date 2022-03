Úgy fest Nicolas Cage Drakula szerepében, akár egy Disney-főgonosz

A színészt vörös bársonyöltönyben, hamufehér arccal, ijesztő körmökkel csípték el a forgatáson.

Nicolas Cage amerikai színész a Croodék (The Croods) című filmjének bemutatója alkalmából tartott fotózáson, a 63. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2013. február 15-én. (MTI/EPA/Hannibal Hanschke)

A szellemlovas második része óta nem láthattuk Cage-et blockbuster filmben, de úgy tűnik a színész készen áll vissza pattani a nyeregbe, méghozzá rögtön az Universal stúdió készülő szörnymozijába, ami a Renfield címet viseli.

Az első fotók pedig meg is érkeztek a Drakulává maszkírozott Cage-ről a People magazin jóvoltából. Az 58 éves színész első ránézésre, akár egy Disney meséből éppen kilépő főgonoszt is alakíthatna, harsány színű ruháját látva. A címszereplőt Nicholas Hoult alakítja majd, róla szintén érkezett egy fotó, amin nyakig véresen baktat a forgatáson New Orleans-ban.

Reinfield nevét először Bram Stoker 1897-es Drakula című gótikus horrorregényében hallhattuk. Ő volt Drakula elmegyógyintézetből kikerült csatlósa, aki megszállottan hiszi, hogy ha vért iszik halhatatlanná válik.

A rendezői székben Chris McKay (A holnap háborúja, LEGO Batman – A film) ül majd a producerek között pedig Robert Kirkman, David Alpert, Bryan Furst, Sean Furst és Samantha Nisenboim foglal helyet. A forgatókönyvért Ryan Ridley, a Rick és Morty írója felel majd.

Az 57 éves éves Oscar-díjas Nicolas Cage nem először bújik egy vámpír bőrébe, az 1988-as A vámpír csókja című filmben már volt szerencséje belekóstolni az éjszakai ragadozó világába.

A színész egy korábbi interjúban elárulta, hogy nagyon is közel áll hozzá a szerep, mivel magára gót stílusú emberként tekint, akinek egy beszélő varjú a háziállata Las Vegas-i otthonában.

“Állandóan beszólogat, és csúnya jelzőkkel illet engem. De szerintem nagyon vicces, engem mulattat. A varjak nagyon intelligensek és tetszik a megjelenésük, ez az Edgar Allan Poe-féle szemszög, szeretem a gót stílust, hisz én magam is az vagyok.”

A Renfield című mozit a Hollywood Reporter úgy jellemezte, mint “egy modernkori, komikus hangvételű kalandtörténetet”.