Oscart-díjat érő zuhanások, amiket még nézni is fáj

Éppen olyan emberek, mint mi és néha kellően pechesek is a világ legirigyeltebb emberei, akik világhírűek, szépek, sikeresek és gazdagok, de legalább akkorát tudnak a színpadon esni, mint az ólajtó. Mivel ezt kamerák kereszttüzében teszik, így örök mementóként maradnak fenn az interneten.

Most, hogy itt az 2022-es Oscar-gála a láthatáron, a legemlékezetesebb pillanatok közül sokaknak a sztárok bukásai jut eszébe. Jennifer lawrence valóban nagyott esett, de van még pár világsztár, aki megtapasztalta a botlás utáni szégyent. Van itt estélyi ruha miatti bukás, bokatörő magassarkú, elvesztett egyensúlyérzék, vagy összeakadó ruha, viselőik úgy zúgnak le a lépcsőn, hogy fájdalmas nézni is.

A ritka és egyben nagyon kellemetlen pillanatok nem válogatnak, nemre és korra való tekintet nélkül, jön, mint az esti gyors.

Jennifer Lawrence

2013-at írtunk, amikor Jen színészi karrierjének legjelentősebb pillanatában, az Oscar-díj átvétele előtt megbotlott a lépcsőn. Vélhetően rálépett gyönyörű Dior estélyi ruhájára, és térdre esett.

Mondják, nem lehet ennél kínosabb pillanat, hiszen – kis túlzással – az egész világ őt figyelte ezekben a percekben. Jennifer mindezek ellenére nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, nem várta meg, amíg a nézők közül valaki a karját nyújtja, és nem fogadta el a műsorvezető karját sem.

Joy Behar

A csaknem 80 éves amerikai komika Joy Behar éppen egy stúdióban esett el, így a kamerák élőben közvetítették. Az estet után mindenki odarohant hozzá és egy ország aggódott érte, de szerencsére az ijedtség nagyobb volt – írja a New York Post.

Kate Perry

A gyönyörű énekesnő még nem gondolta, hogy az eleinte jó ötletnek tűnő ”tortázgatás” csúnya véget ér a “Los Premios MTV Latin America 2008” díjátadón. A Grammy-díjas énekesnő az “I Kissed A Girl” előadása után tervezte a látványos finálét.

Ez a latin-amerikai VMA díjátadói történetében sem mindennapi húzás. A show végén a sztár ”fejest ugrott ”egy rózsaszínű tortába. Sajnos nem számolt a cukormáz csúzsósságával és többször elesett, mint Bambi a jégen.

Justin Bieber

Justin rendszeresen meglepi a rajongóit, de van, hogy nem csak őrületbe kergeti, de alaposan meg is ijeszti őket. “Ha elégszer lépsz fel a színpadon, statisztikailag garantáltan legalább egyszer le is esel róla” – nyilatkozta az esetet követően.

A popsztár talán fáradt volt, vagy csak egyszerűen figyelmetlen, ki tudja, egy biztos, addig-addig sétált, hogy egyszer csak eltűnt a mélybe, ez egy 2016-os show során a kanadai Saskatoonban, a tömeg pedig sokkos állapotban kiabált. Szerencsére Bieber később ”kidugta” a fejét, és megvillantotta az ”Jól vagyok” kézmozdulatot, megkönnyítve a rajongók és érte aggódók helyzetét.

Lady Gaga

Lady Gaga extravagáns egyénisége sokak szerint vonzza a bajt. Három éve egy olyan szituációba keveredett, aminek majdnem dráma lett a vége, de szerencsére vele volt az isteni gondviselés. A tizenkétszeres Grammy-díjas olasz származású művész egy meglehetősen erotikusra sikerült tánc közben a rajongók közé zuhant. A 35 éves sztárral együtt a táncpartnere is eltűnt a mélyben egy 2019-es Las Vegas-i koncerten.

Szerencsére a “House of Gucci” színésznőjének nem esett komolyabb baja, felpattant, mint gumilabda. Gaga ezt követően visszatért a színpadra és elővette a “Bad Romance” feldolgozását, mintha mi sem történt volna. Igazi “Pókerarc” – írták róla a kritikusok és a The New York Post. A sztárról számos videoösszeállítás kering a neten, ahol a bukásait, eséseit illetve azokat a felvételeket gyűjtötték össze, ahol a közönség soraiba veti magát, nem kis felháborodást keltve a menedzsere és a rá vigyázó testőrök körében, hiszen ilyenkor valóban bármi megtörténhet.

Taylor Swift

A gyönyörű énekesnő három éve szintén nagyon pórul járt a színpadon. A furcsa eset egy stadionturné állomásán történt, az előadót a saját háttértáncosa söpörte le a saját lábáról, a Reputation Stadium Turnén, New Jersey-ben, miközben a sztár a “Call It What You Want” – ot énekelte. A szám alatt a figyelmetlen táncos gyakorlatilag elgáncsolta egy capoeira típusú mozdulattal, biztosan véletlenül, vagy túlbuzgóságában a 32 éves énekesnőt. A korabeli sajtó egyfajta “Street Fighter” játéknak nevezte a színpadon zajló, meghökkentő eseményt.

Szerencsére Tay Tay bajnokként vette az eseményeket: azonnal visszaugrott a lábára, és játékosan meglökte az elkövetőt, mielőtt folytatta volna a show-t.