Rachel Zegler „kihisztizte” magának az Oscar-meghívót

A színésznő a közösségi médiában fakadt ki azzal kapcsolatban, hogy hiába volt a főszereplője az egyik legtöbb Oscar-jelölést bezsebelő filmnek, mégsem hívták meg a gálára.

Kisebb-nagyobb felháborodást keltett a rajongók körében Rachel Zegler minap kitett képe, ami alatt egy követője izgatottan megjegyezte, hogy alig várja, hogy lássa a színésznő vörös szőnyeges ruháját az idei Oscar-gálán.

Nyilvánvalóan Zeglernek is tüske lehetett a szemében, hogy nem kapott meghívót, mert gyorsan válaszolt is rajongójának egy mindenki számára látható üzenetben:

„Nem hívtak meg, szóval melegítőnadrágot és a barátom flaneljét fogom viselni.”

Rengetegen felháborodtak a színésznő „panaszán”, és üzenetekkel bombázták amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiát a létező összes közösségimédia-felületükön.

„Hogy lehet, hogy Khaled, Shaun White és Tony Hawk kapnak meghívót, de a West Side Story sztárja nem, holott az ő filmjét jelölték? Semmi sem emlékeztet úgy a filmkészítés félelmetes erejére, mint egy DJ és két sportoló”

– jegyezte meg epésen az egyik rajongó.

Az összefogásnak meg is lett az eredménye, Rachel Zegler készhez kapta a meghívóját a 94. alkalommal megrendezésre kerülő Oscar-gálára, de nem csak egy helyet kapott a sorban, az akadémia felkérte, hogy egy díjat is adjon át a színpadon – írja a PageSix.

A színésznő jóakarói mellett persze felütötték a fejüket az internet „trolljai” is, akik azt sérelmezik, hogy Zegler jóformán „kihisztizte” magának a meghívót.

1958-ban hatalmas siker övezte az eredeti, a Broadway színpadára tervezett West Side Storyt, amit aztán az 1961-es még nagyobb ovációt övező film követett. A Robert Wise és Jerome Robbins rendezte alkotás tíz Oscar-díjat söpört be annak idején a tizenegy jelölésből. A Steven Spielberg rendezte 2021-es változat ugyan meg sem közelítette az eredetit, de hét jelölésével így sem lehet ok panaszra.

Az ötvenes években New York West Side negyedét két banda háborúja dúlja fel. Mindkét fél egyeduralmat szeretne a környék felett. Az utolsó nagy összecsapásba viszont közbeszól a szerelem. Tony (Ansel Elgort) beleszeret az ellenséges banda vezetőjének húgába, Mariába (Rachel Zegler), de ahogy azt már a Rómeó és Júliából tudjuk, szerelmük tragikus véget ér.

Spielberg filmjében olyan nevek szerepelnek még, mint Ariana DeBose, Maddie Ziegler, David Alvarez vagy Corey Stoll, de láthattuk Rita Morenót is, aki az 1961-es verzióban is szerepelt, sőt Oscar-díjat is kapott a legjobb mellékszereplő kategóriában az alakításáért.